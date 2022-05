Juventus: les émouvants adieux de Chiellini au public turinois, après 17 saisons avec la Vieille Dame

Alors que la Juve disputait son dernier match à domicile de la saison lundi soir contre la Lazio en Serie A, Giorgio Chiellini a fait ses adieux au public. Le défenseur de 37 ans est sorti sous l’ovation du stade à la 17e minute, comme le nombre de saisons disputées avec le club turinois.

Avec un grand sourire aux lèvre, il a laissé le brassard de capitaine à Paulo Dybala, qui faisait lui aussi ses adieux au public turinois lundi soir, a été chaleureusement salué par tous ses coéquipiers, puis par le staff de la Juve sur le bord du terrain. Avant le début de la rencontre, les tifosi lui avaient rendu hommage dans les tribunes.

"Je suis content de donner de l'espace aux plus jeunes"

Giorgio Chiellini (37 ans) avait annoncé son départ du club après la défaite en Coupe d’Italie face à l’Inter Milan (4-2, a. p.). Avec la Juve, le défenseur a remporté neuf Scudetti, cinq Coupes d’Italie et cinq Supercoupes. Il a également disputé deux finales de Ligue des champions (2015 et 2017). "Je suis content de partir cette année, de donner de l'espace à des plus jeunes. C'est mon choix, je le fais avec grande sérénité", avait-il déclaré à l’annonce de son départ.

Les adieux de Giorgio Chiellini à Turin. © Icon Sport

Giorgio Chiellini avait rejoint l'équipe en 2004 en provenance de Livourne mais y avait débuté qu'un an plus tard, après avoir passé la première saison en prêt à la Fiorentina (2004-2005). Il est ensuite devenu un monument du club et du football italien.

Mais le défenseur ne va pas pour autant mettre un terme à sa carrière. Il disputera son dernier match avec l’équipe nationale le 1er juin, avant de peut-être se lancer un dernier défi en MLS. Pour l'ultime match de la saison, la Juve se déplacera à la Fiorentina dimanche (15 heures).