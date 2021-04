Juventus: Pirlo s'avoue pessimiste sur les chances de titre

A la veille d'affronter Naples, Andrea Pirlo était présent en conférence presse ce mardi. L'entraîneur de la Juventus a avoué son pessimisme pour le titre, alors que son équipe compte 12 points de retard sur l'Inter, préférant se concentrer sur la qualification en Ligue des champions.

Attendu au tournant sur cette fin de saison, alors que la Juventus est déjà éliminée en Ligue des champions, Andrea Pirlo a visiblement déjà revu ses ambitions à la baisse. Le technicien italien s'est avoué vaincu à demi-mot concernant la victoire finale en championnat, alors que son équipe pointe à la 4e position, reléguée à 12 points de l'Inter avec un match en moins. L'entraîneur turinois ne croit plus vraiment à un dixième Scudetto consécutif.

"Avant, pour terminer premiers, c’était une autre pression. Aujourd’hui, il faut se concentrer sur les places qualificatives pour la Ligue des champions. Nous n’y sommes pas habitués, mais c’est bon d’avoir cette pression car nous devons aussi regarder derrière nous", a expliqué l'ancien milieu de terrain.

Un choc déjà décisif face à Naples

Andrea Pirlo est aussi revenu sur la rencontre face au Napoli (5e) ce mercredi. Et face à son homologue Gennaro Gattuso, il s'attend à un match difficile: "Ce sera un match important, Naples reste sur de bons résultats. Ils auront envie d’obtenir un bon résultat. Mais nous avons la même ambition de faire du mieux possible pour prendre les trois points. Je m’attends à un match ouvert où les deux équipes pourront et voudront s’imposer le jeu."

Avant d'ajouter: "Ce n’est pas la dernière occasion de finir parmi les quatre premiers. Les deux équipes ont les mêmes ambitions, les deux veulent les trois points. C’est un match important mais pas décisif, il restera beaucoup de matches après, donc celui-ci n’est pas décisif."