Juve: Cuadrado encense Ronaldo et défend Pirlo

Critiqués depuis l'élimination de la Juve dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et Andrea Pirlo ont été défendus par Juan Cuadrado, convaincu que son équipe peut encore se battre pour le titre en Serie A.

Il lui voue une admiration sans limite. A son arrivée à la Juventus Turin il y a trois ans, après neuf années passées à tout gagner au Real Madrid, il avait même directement proposé de lui donner son numéro de maillot. Lors d’une visio-conférence organisée ce mercredi avec des lycéens italiens, Juan Cuadrado s’est montré très élogieux à l’égard de Cristiano Ronaldo. Un modèle à ses yeux.

"C’est l'un des meilleurs joueurs au monde et un professionnel dont il faut apprendre. C’est un exemple au vu de l'envie qu'il met à chaque match et à chaque séance d'entraînement. Quand il est arrivé ici, je n'y croyais pas. Pourquoi lui avoir donné le numéro 7? Pour moi, il est plus important de donner que de recevoir", a témoigné l’international colombien. Une façon de répondre aux critiques dont Ronaldo fait l’objet depuis l’élimination de la Juve dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"C'est le football, les gens pensent que c'est facile mais ça ne l'est jamais. Il faut travailler et on va continuer de le faire", a réagi Cuadrado, qui fait partie des vétérans du vestiaire turinois, lui qui a rejoint la Vieille Dame en 2016 en provenance de Chelsea. Après avoir connu Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri, il est convaincu qu’Andrea Pirlo a les compétences pour permettre à la Juve de passer un nouveau cap. Eliminée par l’Ajax en quart de finale de la Ligue des champions en 2019, par l’OL en huitième en 2020 et par le FC Porto au même stade cette année, la Vieille Dame n’en finit plus de décevoir. En championnat, elle pointe à une inhabituelle troisième place, à dix points de l’Inter Milan, solide leader.

"Pirlo fait un excellent travail. Ce n'est pas de sa faute, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a des changements et de nouveaux acteurs, il faut être patient. Nous avons perdu certains points que nous n'aurions pas dû et c'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Il faut y croire jusqu'au bout et essayer d’inscrire le plus de points possible", a martelé Cuadrado dans des propos rapportés par le quotidien Tuttosport. Dominés par le promu Benevento (1-0) avant la trêve internationale, les Turinois retrouveront la Serie A samedi avec un déplacement sur le terrain du Torino, pour un derby toujours très attendu.