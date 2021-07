Mercato: la Juventus éteint les rumeurs sur l'avenir de Ronaldo

Interrogé par DAZN ce mercredi, Pavel Nedved, vice-président de la Juventus a balayé les rumeurs de transfert entourant Cristiano Ronaldo, sur lequel il compte pour la reprise.

Pour l’heure, Cristiano Ronaldo profite tranquillement de ses vacances en Grèce avec sa compagne, après un Euro 2021 qu’il a terminé comme meilleur buteur. Mais, dans quelques jours, le buteur portugais va devoir prendre une décision quant à son avenir. Pour l’heure, malgré des rumeurs dans la presse italienne l’envoyant à Manchester United ou au Paris Saint-Germain, il est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus et les dirigeants turinois comptent sur lui pour la rentrée.

Interrogé ce mercredi par DAZN, Pavel Nedved, vice-président de la Vieille Dame, a notamment assuré que "personne dans l’entourage de Cristiano Ronaldo" ne leur avait fait part de son intention de partir. "Nous attendons qu’il revienne de vacances le 25 juillet, donc il sera avec nous", a-t-il ajouté. La Serie A ne reprenant que le 22 août, CR7 devrait effectuer sa rentrée normalement.

Locatelli attendra

Des déclarations qui concordent avec ce qu’avait affirmé deux semaines plus tôt Federico Cherubini, le directeur sportif du club. "Nous sommes très contents de lui, avait-il expliqué en conférence de presse. C’est un joueur central de notre projet." De son côté, Ronaldo avait assuré ne pas être impacté par les rumeurs autour de son départ. "Je joue au haut niveau depuis 18 ans. Ça ne me "chatouille" plus, avait lancé le Portugais en juin. Si j'avais 18 ou 19 ans, peut-être que ça m'empêcherait de dormir. Mais là, à 36 ans..."

Nedved en a aussi profité pour parler du cas de Manuel Locatelli, le milieu de Sassuolo, dont la cote a sensiblement augmenté après un Euro brillant avec la Squadra Azzurra et qui figure depuis un moment sur ses tablettes. "Il est en vacances et ce n’était pas bien d’en parler avec lui pendant l’Euro", a rappelé Nedved. "Nous aurons le temps d’en parler avec Sassuolo." Visiblement, les discussions seraient déjà avancées, puisque le président du club vendeur, Giovanni Carnevali, a assuré qu’il avait déjà reçu une offre "importante" de la Juventus pour son joueur.