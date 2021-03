Mercato: la Juventus "veut continuer" avec Ronaldo

Interrogé ce dimanche sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus Turin, a fait savoir qu’il comptait sur le Portugais, alors que des rumeurs évoquent un éventuel retour au Real Madrid cet été.

Après l’entraîneur, c’est au tour du directeur sportif de la Juve de se montrer très clair sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. "Il a encore une année de contrat (jusqu’en 2022) et nous sommes donc heureux qu'il puisse continuer avec nous", avait déclaré samedi Andrea Pirlo en conférence de presse. Même analyse ce dimanche du côté de Fabio Paratici : "Notre ligne reste la même, nous avons le meilleur joueur du monde et nous voulons continuer avec lui." Le dirigeant turinois était interrogé au micro de Sky Sport Italia sur les récentes déclarations de Zinedine Zidane, qui a rappelé en début de semaine son admiration pour son ancien joueur.

Des rumeurs de départ relancées par Zidane

"On connaît Cristiano, la personne qu'il est et ce qu'il a fait ici. Mais c'est un joueur de la Juventus. J'ai fait ce que j'avais à faire avec lui, maintenant nous verrons ce qui se passera dans le futur. J'ai eu la chance de l'entraîner parce qu'il est vraiment impressionnant", a indiqué lundi l’entraîneur du Real, qui a remporté avec Ronaldo trois Ligue des champions d’affilée entre 2016 et 2018. Des propos qui ont relancé les rumeurs concernant un possible retour de Ronaldo à Madrid, où il a tout gagné pendant neuf ans (2009-2018). Avec la Juve, le quintuple Ballon d’or a encore enrichi son palmarès en décrochant deux championnats d'Italie. Sauf qu’il a aussi connu trois échecs en Ligue des champions, le dernier contre Porto avec une élimination dès les huitièmes de finale.

De quoi lui donner envie de quitter l’Italie dès cet été ? Le week-end dernier, Paratici avait déjà fait savoir qu’il comptait plus que jamais sur lui. "J’ai envie de sourire car jamais dans ma carrière, je n’aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo, avait-il lâché sur Sky Sport Italia. En 2020, il a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juventus. C’est le meilleur buteur de Serie A, il a remporté cinq Ballon d’or et je ne sais plus combien de Ligue des champions (quatre). Avec nous, il a déjà remporté de nombreux titres. C’est un privilège de l’avoir dans notre équipe. Est-ce qu’il représente l’avenir de la Juve? Sans aucun doute."