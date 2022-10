Monza: "Nous allons tous bien", Mari donne des nouvelles rassurantes après s'être fait poignarder

Depuis son lit d’hôpital, le défenseur de Monza Pablo Mari publie une photo sur son compte Twitter et un message rassurant, après avoir été poignardé jeudi soir dans un centre commercial. Il pourrait retrouver les terrains dans trois mois.

Un pouce levé et un sourire en coin. Au lendemain de l’agression au couteau dont il a été victime devant les yeux de sa femme et de son bébé dans un centre commercial de la région de Milan, le défenseur de l’AC Monza Pablo Mari donne de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital, rassurant sur son état de santé.

"Nous voulons vous remercier pour tous les messages de soutien et d'affection que nous recevons"

"Après le moment difficile que nous avons vécu hier, ma famille et moi souhaitons vous dire que nous allons heureusement tous bien malgré les circonstances, et voulons vous remercier pour tous les messages de soutien et d'affection que nous recevons", écrit Pablo Mari sur Twitter ce vendredi après-midi. Plus tôt dans la journée, il s’est fait opéré avec succès au dos et devrait être absent des terrains deux ou trois mois, selon le communiqué de son club et la presse italienne.

"De plus, nous voulons adresser nos condoléances et toute notre force à la famille et aux amis de la personne décédée, et nous souhaitons sincèrement que toutes les personnes blessées se rétablissent le plus rapidement possible", ajoute le joueur, alors que le coup de sang de l’homme de 45 ans a donc coûté la vie à une personne et blessé cinq individus.

"J'ai vu une personne mourir devant moi"

"J'étais avec le chariot avec mon bébé à l'intérieur et j'ai ressenti une douleur atroce dans le dos, avait raconté l’Espagnol de 29 ans à la Gazzetta dello Sport. Puis cet homme a poignardé un autre homme à la gorge. Aujourd'hui j'ai eu de la chance, parce que j'ai vu une personne mourir devant moi."