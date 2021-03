Naples: Insigne s'emporte contre son "équipe de merde"

Furieux du match nul concédé par Naples dans le temps additionnel face à Sassuolo (3-3) mercredi, Lorenzo Insigne s'est lâché sur son équipe, sixième de Serie A.

Lorenzo Insigne pensait donner la victoire à Naples en transformant un penalty à la denière minute du temps réglementaire, mercredi à Sassuolo lors de la 25e journée de Serie A. A ce moment, son équipe menait 3-2 et se dirigeait vers un succès précieux après avoir résisté à deux frappes sur le poteau et la barre et avoir été menée 2-1. Mais Naples a craqué quelques minutes plus tard quand Konstantinos Manolas a accroché Lukas Haraslin dans la surface de réparation. Francesco Caputo a transformé le troisième penalty de la soirée pour offrir le nul aux siens (3-3, 95e).

La colère d'Insigne © Capture

Un scénario qui a rendu furieux Insigne, qui a alors quitté le terrain pour se diriger vers les vestiaires, obligeant Gattuso à se désintéresser de ce qui se passait dans la surface de réparation pour calmer son joueur. Sans trop d'effet. Insigne a fulminé contre ses coéquipiers, et notamment les recrues Manolas et Téimoué Bakayoko, impliquées sur le dernier but. "Quelle équipe de merde", a-t-il lâché. L'attaquant a rejoint le vestaire en tirant de rage dans une bouteille d'eau, puis dans un panneau publicitaire.

Après un but refusé en début de match, Insigne s'est mué en passeur décisif sur la réalisation de Giovanni Di Lorenzo avant d'inscrire son 11e but de la saison. Mais cela n'a donc pas suffi à s'imposer. Ce résultat relègue Naples, 6e, à cinq points de la Juventus, qui occupe la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Aucun joueur, ni entraîneur ne s'est exprimé à l'issue de la rencontre. Un mutisme médiatique décrété par le président Aurelio De Laurentiis après la défaite face à l'Atalanta Bergame (4-2), le 21 février.

Le club de Campanie vit une saison compliquée. L'entraîneur Gennaro Gattuso est régulièrement critiqué et son avenir reste très incertain. Il s'est même récemment plaint des recherches de son président pour lui trouver un successeur. Naples a vécu une nouvelle déception la semaine dernière en se faisant éliminer par Grenade en 16e de finale de la Ligue Europa.