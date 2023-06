"Quand tu n’es pas bien dans la tête, le corps suit": Pogba estime que ses problèmes extrasportifs ont entraîné ses blessures

Censé se relancer à la Juventus après une aventure contrastée à Manchester United, Paul Pogba a connu une saison cauchemardesque. Auteur de seulement dix apparitions toutes compétitions confondues, le milieu a été blessé durant une grande partie de la saison. Dans un entretien avec Views, le Français explique que ses soucis extrasportifs ont eu un impact négatif sur son corps.

Parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, Paul Pogba pensait se relancer en revenant à la Juventus, mais a finalement connu une saison cauchemardesque. Entre les affaires extrasportives mêlant son frère Florentin et des blessures de longue durée, le Français a connu des derniers mois très compliqués.

"Mon corps était tendu"

En plus d’avoir assisté impuissant à l’élimination de son club dès la phase de poules en Ligue des champions, Pogba n’a pas pu prendre part à la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. Interrogé par Views sur cette période délicate, le champion du monde 2018 explique que ses déboires hors football ont eu un impact négatif sur son corps: "Quand tu n’es pas bien dans la tête, le corps suit (…) Toutes ces blessures qui sont arrivées, je pense que la base de tout ça, ça a été ma tête."

Cette volonté de faire "taire un peu tout le monde" n’a également pas contribué à détendre le joueur: "Il (son corps) a vraiment réagi à tous ces problèmes en dehors du foot, sur le foot, les pensées, j’étais stressé, mon corps était tendu. Et je voulais tellement revenir vite, jouer et montrer aux gens."

"Le plus gros test de ma vie"

Alors qu’il pensait être débarrassé de ses blessures après la demi-finale de Ligue Europa contre le Séville FC où il a donné une passe décisive, Pogba a de nouveau été éloigné des terrains à cause d’une lésion à la cuisse gauche. Un pépin physique mettant définitivement un terme à sa saison.

Plus souvent présent à l’infirmerie que sur les terrains, le Français estime que cette saison a été "le plus gros test de [sa] vie": "Changer de club. Revenir ici (à la Juventus). Les blessures. Les problèmes extrasportifs (…) Après avoir passé tout ça, ce sera ma plus belle victoire."

Désireux de "donner du plaisir aux gens", Pogba aura certainement à cœur de laisser ses soucis et les blessures de côté pour enfin réaliser une saison pleine avec la Juventus. Et aussi pourquoi pas, convaincre Didier Deschamps qu’il a sa place dans le groupe des Bleus qui disputent actuellement les éliminatoires de l’Euro 2024.