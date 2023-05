Equipe de France: quel avenir pour Pogba chez les Bleus ? Les mots pas très rassurants de Deschamps

Forfait jusqu’à la fin de la saison après seulement 161 minutes jouées depuis un an, Paul Pogba n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour la prochaine fenêtre internationale. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s’est montré plutôt inquiet pour son milieu de terrain.

Il n’a plus reporté le maillot de l’équipe de France depuis plus de 14 mois et un match amical face à l’Afrique du Sud (victoire 5-0). Et l’attente va se prolonger. Forfait jusqu’à la fin de la saison à cause d’une nouvelle blessure, Paul Pogba n’a pas été retenu pour les deux prochains matchs des Bleus face à Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin), comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024.

"J'ai beaucoup échangé avec Paul. Il a une saison très très difficile pour lui, déjà hors du terrain, a commenté Deschamps en conférence de presse ce mercredi. Il a des blessures à répétition. Il était revenu et il a de nouveau eu un problème. Évidemment qu'il rentrait dans la réflexion en fonction des matchs qu'il aurait pu jouer. Il a été un joueur essentiel et fondamental pour l’équipe de France pendant des années. Est-ce qu'il le sera (dans les prochaines années) ? Il va tout faire pour l’être mais je n’ai pas la réponse. Je le souhaite. Je l'espère pour lui et l'équipe de France."

"D'autres ont pris le relais"

"Il n’était pas là à la Coupe du monde, il y en a d’autres qui ont pris le relais, a poursuivi le sélectionneur des Bleus après l’annonce de sa liste. J’espère pour lui qu’il pourra régler tous ses problèmes et répartir - avec une préparation normale - sur une autre saison où il pourra retrouver toutes ses capacités athlétiques et ce qu’il est capable de faire sur le terrain et en termes de leadership aussi."

Après seulement 161 jouées sur l’exercice 2022-2023, Paul Pogba est retourné à l’infirmerie le 14 mai dernier lors sa première - et dernière - titularisation de la saison à cause d’une blessure à la cuisse gauche. L’épilogue d’une saison cauchemardesque.