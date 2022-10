Retraite de Ribéry: Benzema, Müller, Kahn, l'OM... Les hommages du monde du football pour "Kaiser Franck"

Plombé par des douleurs persistantes à un genou, Franck Ribéry a officialisé ce vendredi sa retraite, à 39 ans. Les réactions se sont multipliées pour saluer l'immense carrière de l'ancien attaquant du Bayern et des Bleus.

"Le ballon s'arrête mais pas mes sentiments pour lui." C’est par ces quelques mots que Franck Ribéry a confirmé sa retraite ce vendredi, à 39 ans. La fin d’une carrière ponctuée d’immenses succès, dont le sommet aura sans aucun doute été la saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, vainqueur cette année-là du triplé Bundesliga-Coupe-Ligue des champions. Seul le Ballon d’or lui avait échappé.

En 22 années de carrière professionnelle, il aura connu une histoire plus compliquée avec son pays, qui ne l'a pas toujours reconnu à sa juste valeur selon lui. La faute en partie au fiasco du Mondial sud-africain en 2010 avec la fameuse grève de Knysna. Sa cote d'amour après du grand public, au plus haut à son arrivée en sélection en 2006, s’était alors effondrée en France.

Pas en Allemagne, où il s’est imposé comme une légende du Bayern en collectionnant les trophées jusqu'à cumuler neuf sacres en Bundesliga et une Ligue des champions. Il avait fait ses adieux en larmes en 2019, avant de mettre le cap sur l’Italie. Direction la Fiorentina, d’abord, puis la Salernitana, qui restera son dernier club.

"La douleur à mon genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont formels : je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel. C’est la fin d’un beau chapitre de ma vie", a-t-il expliqué dans une vidéo postée ce vendredi midi. Les hommages se sont alors multipliés.

"Félicitations et merci pour tout ! Nous avons passé des moments inoubliables ensemble ! C’était la folie", a par exemple réagi son ami et ancien coéquipier au Bayern, David Alaba. "Tu es une légende mon frère", a commenté James Rodriguez, qui a lui aussi évolué avec le "Kaiser" en Bavière. "Tu es le numéro un mon frère, un champion sur et en-dehors du terrain", a écrit l’ancien attaquant italien Luca Toni. "King", a répondu Karim Benzema sous sa vidéo postée sur Instagram.

Ribéry a également été félicité pour l’ensemble de sa carrière par Oliver Kahn, Thomas Müller, Mehdi Benatia, Dusan Vlahovic, Alberto Aquilani, Sébastien Frey, Xabi Alonso, Patrice Evra, Rachid Ghezzal, Antonio Candreva, Kevin-Prince Boateng, Miralem Pjanic, Anthony Mounier… Du très beau monde, donc.

Ses anciens clubs ont aussi réagi à cette annonce, à commencer par l’OM : "Kaiser Franck tire sa révérence. Bon repos à toi et bonne continuation pour ton après-carrière." De son côté, la Salernitana a prévu de lui rendre hommage, en sa présence, ce samedi, avant le coup d’envoi du match de Serie A contre la Spezia.