Équipe de France: Deschamps justifie l’absence de Giroud avec un peu d'agacement

Contrairement au dernier rassemblement en mars, Didier Deschamps n’a pas choisi de faire appel à Olivier Giroud pour les quatre prochains matchs des Bleus en juin. En conférence de presse, ce jeudi, il s’en est expliqué. Avec un brin d’agacement.

Comme souvent, les absents de la liste de Didier Deschamps ont été au cœur de toutes les attentions. Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France a révélé les 24 joueurs qu’il a choisi d’appeler pour les quatre matchs de Ligue des nations que les Bleus vont disputer au mois de juin. Contrairement au dernier rassemblement, en mars, Olivier Giroud n’a pas été retenu par le technicien français.

Il y a un peu plus de deux mois, pour affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud en amical, l’attaquant de l’AC Milan avait été appelé pour remplacer Karim Benzema, blessé. Pour le prochain rassemblement, Deschamps assure vouloir donner du temps de jeu à d’autres éléments offensifs. "Je vous laisse libre de vos conclusions hâtives. Je veux, sur ces quatre matchs-là, offrir la possibilité aux autres joueurs offensifs de s'aguerrir et d'avoir plus de temps de jeu”, a confié le sélectionneur des Bleus devant les journalistes.

Relancé sur cette absence forcément très remarquée, Deschamps s’est ensuite un brin agacé. "Reprenez ce que j'ai dit depuis le mois de mars... Ils (Nkunku, Diaby, Ben Yedder, ndlr) sont très performants avec leur club, je veux leur offrir la possibilité d'avoir plus de temps de jeu. Vous me reposerez la question en novembre pour la liste pour la Coupe du monde et là vous aurez la réponse."

Deschamps s'explique aussi sur les absences de Dembélé et de Konaté

Alors qu’il a enchaîné les matchs ces dernières semaines avec le Barça, Ousmane Dembélé n’a pas non plus été retenu par Deschamps. "C'est une question de concurrence, a justifié Deschamps. Ousmane, je le connais. C’est une question d'utilisation dans un système, aussi. Il est habitué à jouer comme un milieu excentré offensif gauche-droite. L'utiliser dans notre système actuel comme piston, je sais que ce n'est pas son poste aussi." L’ancien Rennais n’a plus joué sous le maillot des Bleus depuis le match contre la Hongrie en phase de poule de l’Euro 2021, en juin dernier.

Ibrahima Konaté aurait également pu prétendre à une place dans cette liste au regard de sa saison avec Liverpool. Véritable porte-bonheur des Reds, il n’a pas encore passé le cut. "Oui, je le suis, bien évidemment, a cependant indiqué Deschamps. Il est dans une équipe qui joue la finale de la Ligue des champions et le titre en Angleterre. Après, depuis qu'il est à Liverpool, il joue surtout à quatre. Et il y a une concurrence, j'avais pris William Saliba au dernier stage qui a répondu à mes attentes et qui joue systématiquement dans une défense à trois, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a beaucoup de concurrence, et c'est très bien, ça permet aux anciens de ne pas s'endormir aussi."