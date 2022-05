Serie A: l'AC Milan s'impose sur le fil contre la Fiorentina, la bataille milanaise pour le titre se poursuit

Vainqueur dans la douleur de la Fiorentina (1-0) dans le cadre de la 35e journée de Serie A, l'AC Milan prend provisoirement cinq points d'avance sur l'Inter. Leao a marqué le but décisif en fin de match (82e).

Leader de Serie A avant cette 35e journée avec deux longueurs d’avance sur l’Inter Milan, battu cette semaine sur une énorme erreur de son gardien à Bologne (1-2), l’AC Milan a l’occasion de mettre la pression sur son voisin lombard. Mais la tâche n’est pas aisée sur la pelouse de Fiorentina, qui reste pourtant sur une lourde défaite à domicile contre Udinese (0-4).

Face au 7e du championnat, les Rossoneri démarrent fort avec un but d’Hernandez finalement refusé pour hors-jeu (7e). L’international français, toujours très offensif, se procure deux belles occasions supplémentaires sans parvenir à trouver la faille. Dans une première période équilibrée, Igor répond notamment avec une belle opportunité sur corner (11e).

L’AC Milan hausse le ton dans le second acte. Mais face à la résistance de leur adversaire, les Milanais s’agacent et ne trouvent pas la solution. Alors Olivier Giroud, qui a eu une belle situation dans le premier acte, est remplacé par Ibrahimovic (67e). Maignan évite même le pire en stoppant en deux temps une tête puissante de Cabral à bout portant (76e). Un arrêt d’autant plus décisif qu’un autre ancien Lillois, Rafael Leao, donne l’avantage aux Rossoneri sur une frappe croisée du droit dans la surface pour son diixième de la saison en championnat (82e). Pas récompensée de sa bonne prestation, la Viola perd de précieux dans la course à l'Europe.

Pas le droit à l'erreur pour les Nerazzurri, Naples hors-jeu

L’inter Milan, qui joue à Udine ce dimanche à 18h, n'a plus le choix et doit impérativer s'imposer pour continuer à croire au titre, avec désormais 7 points de retard. À trois journées du terme de la saison, Naples (3e) peut définitivement faire une croix sur le Scudetto puisque les Azzurri pointent à 7 longueurs des hommes de Pioli. Qui pourraient s’approcher un peu plus de leur premier sacre depuis 2011 dimanche prochain, sur la pelouse de l’Hellas Vérone (20h45).