Serie A: crise complète à Naples, avec des mesures drastiques pour la fin de la saison

Une mise au vert jusqu’à la fin de saison. Voilà comment Luciano Spalletti veut sanctionner ses joueurs, rattrapés puis dépassés dans les dernières minutes de jeu face à Empoli ce dimanche (3-2) après avoir mené 2-0. Un revers qui sonne sans doute le glas des espoirs de titre pour Naples, qui court toujours après son premier sacre depuis 32 ans.

3 buts encaissés en 7 minutes face à une équipe qui ne gagnait plus

Le scénario du match, déjà rocambolesque, de 0-2 à la 80e minute à 3-2 à la 87e, le tout aidé par une énorme erreur du gardien Meret, a précédé un après-match tout aussi riche en rebondissements.

En conférence de presse, le coach Luciano Spalletti assure qu’il n’y a "pas lieu de s’inquiéter maintenant", dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. "Les principales responsabilités sont les miennes", assure-t-il. Pourtant, avec un match de plus, les Azzurri (troisièmes) comptent désormais cinq et quatre points de retard sur l'Inter Milan et l'AC Milan, qui devraient se jouer le titre en Serie A.

L’échec est d’autant plus cuisant que l’adversaire du jour, Empoli (14e), n’avait plus gagné en Serie A depuis 17 matchs et un déplacement... à Naples. Cela faisait également 80 ans que le Napoli ne s’était pas incliné en championnat après avoir compté deux buts d’avance. Et la Juventus, longtemps annoncée hors-course pour le titre, peut revenir à un point en cas de victoire face à Sassuolo ce lundi soir.

L'annonce confuse de la mise au vert

Le compte Twitter du club azzurro a ensuite donné lieu une situation assez confuse. Moins d’une heure après le coup de sifflet final, Naples annonçait la mise au vert de l’équipe jusqu’à la fin de saison à la reprise de l’entraînement, soit pour les quatre dernières rencontres de championnat. Mais une heure plus tard, en réponse à son message, le club azzurro indique que la décision provient de l’entraîneur Spalletti, tout en restant partagée par le Napoli. Quoi qu'il en soit, les retrouvailles entre les joueurs et leur coach mardi s'annoncent crispantes.