Serie A: l'Atalanta rachetée en bonne partie par un groupe d'investisseurs américains

Ça bouge du côté de l'Atalanta. Ce samedi, le club italien a annoncé que la famille Percassi, propriétaire de la Dea (elle détenait 86% du club), a vendu 55% de ses parts à un groupe d'investisseurs américains, représentés par Stephen Pagliuca, co-propriétaire des Boston Celtics (franchise de basketball) et co-président du fonds d'investissement Bain Capital. Les Percassi conservent 45% de leurs parts.

"La famille Percassi restera le principal actionnaire unique et la gouvernance sera l'expression d'un partenariat à parts égales: Antonio et Luca Percassi continueront d'occuper respectivement le poste de président et directeur général, tandis que Stephen Pagliuca sera nommé co-président d'Atalanta", explique la Dea dans un communiqué.

A la recherche de notoriété

Ce partenariat permettra à l'Atalanta d'acquérir une notoriété en dehors de l'Europe et d'avoir de nouvelles opportunités de collaborations commerciales à travers le monde. "Nous avons saisi cette opportunité avec ma famille, dans le but de faire grandir notre équipe en choisissant de rester lié au Club, qui en plus de dix ans nous avons apporté des résultats que peut-être personne n'aurait attendu d'une équipe provinciale. L'Atalanta, dans les rangs de laquelle j'ai joué dans les années 60, est dans mon cœur ainsi que dans le cœur de milliers de fans qui la soutiennent. De grands défis nous attendent et ma conviction est que des partenariats avec des investisseurs aussi prestigieux ne feront qu'accélérer notre trajectoire de croissance", a confié Antonio Percassi, le président du club.

De son côté, Stephen Pagliuca, le futur co-président de l'Atalanta estime que le club et les Boston Celtics "partagent les mêmes valeurs sportives : l'esprit d'équipe et un lien unique avec leurs fans et leurs communautés". Victorieuse en Ligue Europa ce jeudi, l'Atalanta joue la Fiorentina ce dimanche (12h30) pour rester en course pour les places directement qualificatives pour la Ligue des champions.