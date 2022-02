Coupe d’Italie: avec un doublé, Giroud porte encore l’AC Milan

Après son doublé ce week-end en Serie A face à l’Inter Milan, Olivier Giroud a récidivé ce mercredi en Coupe d’Italie. L’international français en a inscrit un nouveau lors de la qualification des Lombards face à la Lazio Rome (4-0) en quarts de finale de Coupe d’Italie.

Quatre buts en deux matchs, Olivier Giroud est en grande forme. Le week-end dernier, l’international français (110 sélections, 46 buts) a maintenu l’AC Milan dans la bataille pour le titre en Serie A en inscrivant le doublé de la victoire face à l’Inter Milan (2-1), permettant aux siens, 3es, de revenir à un point, avec un match en plus, de leur rival historique.

De doublé, il en a été encore question ce mercredi. En Coupe d’Italie cette fois. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a inscrit deux buts face à la Lazio Rome en quarts de finale. En quelques minutes avant la pause. L’ancien joueur de Chelsea a d’abord été à l’affût après un excellent travail de Rafael Leão (41e). Dans une situation presque similaire, Giroud a ensuite profité d’un centre décisif de Théo Hernandez (45+1e).

10 buts cette saison pour Giroud

Olivier Giroud a inscrit ce mercredi ses 9e et 10e buts de la saison et revient affûté alors que Didier Deschamps annoncera fin mars sa liste pour les matchs amicaux des Bleus face à la Côte d’Ivoire, à Marseille le 25/03, et contre l’Afrique du Sud, à Lille le 29/03.

L’ancien joueur du Losc, Rafael Leão (24e) et Franck Kessie (79e) ont été les auteurs des autres buts lombards. En demies, l’AC Milan retrouvera l’Inter Milan pour une double confrontation. Les Rossoneri n’ont plus remporté la Coupe d’Italie depuis 2003. Les autres quarts de finale opposeront la Juventus à Sassuolo et l’Atalanta Bergame à la Fiorentina.