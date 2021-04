Serie A: l'Inter domine Cagliari et file vers le titre

L'Inter Milan a battu Cagliari (1-0) ce dimanche lors de la 30e journée de Serie A. Les Nerazzurri possèdent une belle avance sur l'AC Milan, leur premier poursuivant, et se rapprochent du titre de champion.

Qui arrêtera l'Inter Milan d'Antonio Conte en Italie? Assez poussifs dans le jeu, et surtout peu inspirés devant le but, les Lombards l'ont emporté sur la plus petite des marges ce dimanche contre Cagliari (1-0). Titulaire à la place de Lautaro Martinez, Alexis Sanchez n'a pas réussi à faire oublier l'Argentin et son duo avec Romelu Lukaku n'a pas assez pesé sur le déroulé de la rencontre face à des Sardes mal en point en championnat. La meilleure attaque du championnat a eu un peu de mal à trouver la mire lors de cette

Dans un duel déséquilibré sur le papier, contre le 17e du classement et premier relégable, l'unique buteur se nomme Matteo Darmian. Lui aussi ancien de Manchester United, comme Sanchez et Lukaku, le latéral italien a marqué son deuxième but de la saison en championnat sur une passe d'Achraf Hakimi (1-0, 77e).

Le titre promis à l'Inter?

Une réalisation capitale dans la course au titre qui permet à l'Inter d'enchaîner une onzième victoire consécutive en Serie A. Au passage, les pensionnaires de San Siro en profitent pour poursuivre leur sans-faute lors des matchs retours (100% de victoires) et chiper le record détenu jusque-là par... l'AC Milan.

Au lendemain de la victoire de l'AC Milan à Parme (1-3), ce but du défenseur de 31 ans permet également au club intériste de reprendre ses distances avec son rival lombard.

A huit matchs de la fin de la saison, l'équipe dirigée par Antonio Conte possède désormais onze points d'avance sur les Rossoneri. Sauf accident et énorme chute des partenaires de Christian Eriksen pendant le sprint final, l'Inter semble se diriger tout droit vers son premier scudetto depuis la saison 2009-2010. Après neuf années consécutive, le règne de la Juventus touche à sa fin.