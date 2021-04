Inter-AC Milan: les amendes de Zlatan et Lukaku reversées à une association caritative

Dans un communiqué commun envoyé aux médias italiens, l'AC Milan et l'Inter annoncent que les amendes infligées à Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, après leur vivre altercation dans le derby, seront reversées à une association caritative.

C'est une image qui a marqué la saison de football italien. Le 26 janvier dernier, lors d'une rencontre de Coupe d'Italie, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic s'étaient vivement expliqués sur la pelouse de San Siro, pour un derby bouillant remporté par l'Inter face à l'AC Milan (2-1). Comme le rapporte la presse italienne ce jeudi, les deux joueurs, suspendus un match par la commission de discipline, ont bien été sanctionnés par leurs clubs.

Les amendes reversées à une association caritative

Plus surprenant: les amendes infligées par l'Inter et l'AC Milan aux deux joueurs vont être reversées à des associations caritatives. "L'AC Milan et l'Inter Milan, conscients qu'ils ont toujours représenté les valeurs les plus authentiques du sport, ont déjà condamné l'épisode qui a impliqué Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, considérant qu'il n'est pas conforme aux principes partagés du fair-play sportif, indique un communiqué commun envoyé aux médias italiens par l'intermédiaire de l'ANSA (agence de presse italienne). Conformément à leurs valeurs, l'AC Milan et l'Inter Milan s'engagent à reverser les sommes des amendes infligées à une association caritative."

Le montant de ces amendes et le nom de cette association n'ont pas filtré. Après leur altercation, les deux joueurs avaient écopé d'une suspension d'un match chacun. Pour rappel, les deux joueurs en étaient arrivés à un front contre front, en s'échangeant des insultes. Expulsé pour un second carton jaune à l'issue de cet épisode, Zlatan Ibrahimovic avait assisté, depuis les vestiaires, au but en seconde période, sur penalty, de son ancien coéquipier Lukaku, pour une égalisation relançant alors l'Inter. Christian Eriksen avait ensuite délivré les Intéristes, pour une victoire dans un derby mémorable.