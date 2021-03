Inter: grâce à un nutritionniste, Lukaku a arrêté les pizzas à l'ananas

La Gazzetta dello Sport raconte ce mardi que le nutritionniste de l'Inter a non seulement fait arrêter la pizza à l'ananas à Romelu Lukaku, mais aussi qu'il l'a aidé à radicalement changer son alimentation pour perdre du poids et se sentir mieux dans son corps.

En plus de se nourrir avec des plats pas très sains, il commetait un affront à la cuisine italienne. Dans un article consacré ce mardi aux méthodes de Matteo Pincella, le nutritionniste de l'Inter, la Gazzetta dello Sport révèle une petite anecdote à propos de Romelu Lukaku. Lorsque l'attaquant belge est arrivé à l'été 2019 en provenance de Manchester United, le spécialiste de l'alimentation du club italien lui a fait perdre toutes ses mauvaises habitudes. Le journal révèle alors que le joueur aimait manger des pizzas à l'ananas et des pâtes à la crème "carbonara".

"Depuis que je suis à l'Inter, nous avons fait une analyse de mon corps et beaucoup de choses ont changé", raconte Romelu Lukaku, dans une vidéo avec Matteo Pincella publiée début mars par le club. Au cours de cet entretien, l'homme aux 19 buts en championnat cette saison détaille ses nouveaux repas, à base de salades, blanc de poulet ou encore de vermicelles shirataki.

"Je me sens mieux sur le terrain"

"Je mange beaucoup de salade, de poisson, ce qui a un grand effet sur moi, se réjouit-il. J'ai atteint un autre niveau, physiquement et mentalement. Le jour avant le match, je peux y aller mollo sur les glucides. Pour récupérer après les matchs, la plupart du temps, je mange deux paquets de gnocchi. Ils passent rapidement dans mon sang et m'aident beaucoup".

Bilan des courses, l'action de Matteo Pincella a permis à Romelu Lukaku de repasser en-dessous du seuil des 100 kg et de se stabiliser autour de 93. Ce qui est indéniablement un atout sur le terrain: "Je me sens mieux sur le terrain, je suis plus réactif et plus rapide".