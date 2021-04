Serie A: l’Inter Milan dévoile un maillot patchwork avec le nouveau logo

L’Inter Milan a présenté son premier maillot avec le nouveau logo I M présenté la semaine dernière. Et il est très original avec un patchwork de morceaux jaunes, noires et bleues.

Une semaine après avoir dévoilé son logo "I M", l’Inter a présenté le premier maillot frappé de ce nouveau blason, ce mercredi. Il se veut très original avec un patchwork de couleurs jaunes, noires et bleus. Le sponsor, Pirelli, apparaît lui de manière verticale sur une bande noire.

"La collection I M représente les valeurs d'inclusivité et de fraternité du club, explique le communiqué de l’Inter. Avec son entrelacement de formes géométriques et une palette de couleurs qui comprend du jaune, du blanc, du noir et du bleu, l'esthétique du nouveau kit s'inspire de l'attitude visionnaire de l'un des fondateurs du club, l'artiste futuriste Giorgio Muggiani, et rappelle une vocation pour l'inclusion, la même qui a toujours fait de Milan la ville la plus "internationale" d'Italie et qui guide l'Inter et Nike Football pour faire la différence chaque jour, sur et hors du terrain, pour apporter des changements positifs non seulement dans le football mais aussi dans général."

Les coéquipiers de Romelu Lukaku devraient porter ce quatrième jeu de maillot (le premier avec le nouveau logo) avant la fin de la saison. Le club a engagé une petite révolution dans son identité visuelle en retirant les lettres F et C (pour Football Club) dans son appellation. Ce virage intervient au cours d’une saison qui pourrait s’achever par un premier titre de champion d’Italie depuis 2010.

A dix journées de la fin, l’équipe d’Antonio Conte est première du classement avec huit points d’avance sur l’AC Milan, deuxième avec un match en plus. Les Nerazzurri ont été éliminés dès la phase de poule de la Ligue des champions. Ils sont aussi sortis en demi-finales de la Coupe d’Italie face à la Juventus. Mais ils s’apprêtent à mettre fin à neuf ans de domination turinoise en Serie A.