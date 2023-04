Serie A: la Juve tenue en échec à Bologne avec un raté monumental de Milik sur penalty

La Juventus a concédé le match nul sur la pelouse de Bologne (1-1) ce dimanche, en Serie A. Les Bianconeri ne profitent pas du revers de la Lazio contre l'Inter et la lutte à la Ligue des champions est plus ouverte que jamais.

Sans Angel Di Maria, la Juventus a été tenue en échec sur la pelouse de Bologne (1-1) pour le compte de la 32e journée de Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri restent troisièmes au classement à un petit point de la Lazio et à 19 longueurs du Napoli, toujours pas champion.

Le match avait mal débuté pour la Juventus. Dès la 8e minute, l'équipe dirigée par Thiago Motta a obtenu un penalty généreux après une légère faute de Danilo sur Orsolini. Sans aller voir la vidéo, l'arbitre, Simone Sozza, a désigné le point de pénalty après l'aide de son collègue, Paolo Mazzoleni, à l'oreillette. Riccardo Orsolini s'est chargé de transformer le pénalty prenant Wojciech Szczesny à contre-pied et inscrivant ainsi son neuvième but en championnat cette saison.

Lukasz Skorupski, gardien de Bologne, s'est montré particulièrement décisif ce soir. A la 25e, il a capté une jolie volée du gauche de Milik, bien servi en retrait par Kostic. Quelques secondes plus tard, il a effectué un double sauvetage devant Fagioli (26e) avec notamment une sublime parade main droite à ras de terre.

Milik est passé par toutes les émotions

La Juventus obtient à son tour un pénalty à la 29e minute. Cette fois-ci, après visionnage des images, Monsieur Sozza a estimé que Lucumi avait commis la faute sur Milik dans la surface. Skorupski s'est montré intraitable en repoussant le penalty de son compatriote. Très bien aidé par la course d'élan de l'ancien joueur de l'OM et son petit saut totalement à contre-temps.

Bologne était tout proche du hold-up parfait en fin de première mi-temps mais Szczesny a repoussé la tentative de Barrow (45e).

Entré à la 58e, Illing-Junior s'est montré décisif immédiatement. A la 58e, l'ailier a percuté côté gauche, sa passe pour Chiesa est contrée mais Milik a bien suivi. Le Polonais est enfin parvenu à trouver les chemins du filet ce dimanche soir d'une frappe puissante du coach (60e).

Illing-Junior, encore lui, n'a pas ménagé ses efforts mais a manqué de lucidité. A la 62e, il est parvenu à éliminer Lucumi d'un sublime crochet mais sa frappe est passée largement au-dessus du but de Skorupski. La Juventus a raté la balle de la victoire en fin de match. Soulé a manqué l'immanquable suite à un centre d'Illing-Junior que Vlahovic n'a pas pu reprendre. L'Argentin s'est retrouvé seul devant le but mais sa frappe s'est envolée au-dessus (85e). Dans le temps additionnel, la Juventus aurait même pu se faire surprendre mais Szczesny a réalisé un joli arrêt du pied devant Cambiasso (91e).

Avec ce match nul, la Juventus ne profite pas de la défaite de la Lazio contre l'Inter (3-1), et reste troisième de Serie A. Avec seulement 6 points d'écart entrer le 2e et le 7e, la course à la Ligue des champions est plus que jamais ouverte en Italie.