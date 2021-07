AC Milan: Giroud vise le titre et espère "s’amuser" avec Zlatan

Olivier Giroud a été officiellement transféré ce samedi à l'AC Milan, en provenance de Chelsea. A 34 ans, l'international français va découvrir la Serie A, qu'il compte bien remporter avec son nouveau club. L'attaquant salive aussi de son association avec Zlatan Ibrahimovic.

Avec 15 buts inscrits en Serie A la saison dernière, en 19 matchs disputés, Zlatan Ibrahimovic a peut-être donné des idées à Olivier Giroud. Du haut de ses 39 ans, l'attaquant suédois de l'AC Milan est en tout cas un bon exemple pour le Français, son nouveau coéquipier, qui va découvrir la Serie A à 34 ans.

Le nouveau numéro 9 de l'AC Milan, qui s'est engagé officiellement ce samedi pour deux saisons en provenance de Chelsea où il a gagné la dernière Ligue des champions, ne cache pas en tout cas son admiration pour Ibrahimovic. "J'ai joué quelques fois contre lui : à pratiquement 40 ans, il joue encore, c'est un professionnel d'exception, a lancé le champion du monde 2018, dans un entretion pour Sky Sports. Avoir ce niveau à cet âge.... Avec cette détermination et cet engagement envers son équipe. J'essaie de faire la même chose pour continuer à jouer aussi longtemps que mon corps le permettra. J'espère être un exemple pour les jeunes."

"J'aime la façon de Pioli de comprendre le foot"

S'il espère "s'amuser" sur les terrains avec Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud n'en reste pas moins un compétiteur, venu en Italie pour gagner. "Je veux gagner quelque chose avec Milan. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais nous jouerons pour le titre, a déclaré celui qui sera désormais entraîné par Stefano Pioli. J'ai parlé avec le coach: tout était très simple et naturel. On a pu se parler de manière franche, de football et de tactique, j'aime sa façon de comprendre ce sport. L'année dernière, j'ai suivi l'équipe et c'était une excellente saison grâce à Pioli. Je suis très heureux de pouvoir jouer pour lui."

Après un titre obtenu en Ligue 1 avec Montpellier en 2012, Olivier Giroud s'était envolé en Premier League, du côté de Londres, pour rejoindre Arsenal. Où il a conquis notamment 3 FA Cup. Il a ajouté une quatrième Coupe d'Angleterre à son palmarès avec Chelsea, où il est arrivé en janvier 2018. Mais Olivier Giroud débarque surtout avec une Ligue Europa et une Ligue des champions au palmarès, même si la nomination de Thomas Tuchel à la tête du club londonien fin janvier dernier l'avait plus souvent relégué sur le banc.

Venu à Milan pour retrouver du temps de jeu, Olivier Giroud se considère "toujours comme un gamin". "Quand j'étais enfant, mes idoles étaient Papin, Schevchenko et évidemment Maldini. Beaucoup de grands joueurs ont porté le maillot de ce club prestigieux, a commenté Giroud sur son arrivée. L'équipe a une grande tradition européenne et c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici, de jouer la Ligue des champions. Je serai aussi proche de ma famille, qui est de Grenoble. Je suis vraiment excité."