Serie A: Pogba enfin de retour avec la Juventus pour le derby?

S'entrainant avec le groupe depuis presque une semaine, Paul Pogba pourrait être convoqué avec la Juventus pour le derby face au Torino prévu ce mardi. Absent à la Beaujoire jeudi dernier en Ligue Europa, l'international français n'a toujours pas disputé le moindre match depuis son retour dans le Piémont l'été dernier en raison d'une blessure à un genou

La lumière au bout du tunnel? La Gazzetta dello Sport avance ce dimanche que Paul Pogba pourrait être convoqué avec la Juventus pour le derby de Turin contre le Torino prévu ce mardi. Son entraîneur Max Allegri avait lui-même ouvert la porte à un retour du Français à l'issue de la qualification contre le FC Nantes.

Pas titulaire

"On verra en fonction de l'entraînement, avait-il indiqué. Si tout se passe bien, il pourra être dans le groupe." Cependant le Français ne devrait pas être titulaire pour cette rencontre, puisque le journal italien avance qu'un trident Fagioli, Rabiot et Paredes devrait être aligné en l'absence de Locatelli, suspendu.

Arrivé en provenance de Manchester United l'été dernier, le milieu de terrain n'a toujours pas disputé la moindre minute avec la Juventus depuis son retour au club en raison d'une blessure au genou. Son entraîneur a d'ailleurs assez mal vécu les différents choix de Paul Pogba, qui avait d'abord préféré de ne pas se faire opérer avant de l'être finalement, sa lésion du ménisque ne s'étant pas améliorée avec un traitement conservateur.

"On l'attend avec confiance"

Fin janvier, le Français avait déjà été convoqué face à Monza, mais il n'était pas entré en jeu. Il avait finalement rechuté et repoussé encore ses nouveaux débuts sous la tunique bianconeri. D'abord agacé de voir la situation s'éterniser, Max Allegri s'était alors voulu optimiste, parlant de Poga comme un "investissement très important et qui s’inscrit sur le long terme". 'Il a beaucoup de charisme et de caractère, il sera très important pour nous à son retour. Il s’entraîne avec enthousiasme, hier il s’est d’ailleurs entraîné avec le groupe. On l’attend avec confiance."