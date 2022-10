Serie A: quand est-ce que Umtiti va enfin jouer avec Lecce ?

Le défenseur français Samuel Umtiti a quitté le Barça et la Catalogne cet été pour tenter de se relancer avec Lecce en Serie A. Problème : depuis la fin août, le champion du monde est apparu six fois sur le banc mais n'a pas encore disputé la moindre minute avec le club promu dans l'élite du football italien.

Pour l'instant, le spleen de Samuel Umtiti se prolonge en Italie. Après des mois sans jouer avec le Barça, et un conflit ouvert avec sa direction qui l'a fortement incité à changer d'air cet été, l'ancien lyonnais a posé ses bagages à Lecce fin août, pour un prêt d'une saison. Un nouveau défi pour "Big Sam" avec le promu en Serie A. Problème : l'international français (31 sélections) n'a pas encore disputé la moindre minute avec son nouveau club.

"Il a juste besoin de trouver une meilleure condition physique"

En effet, le champion du monde 2018 a passé les six derniers matchs à observer son équipe depuis le banc de touche, sans fouler la pelouse. Un choix justifié à la mi-septembre par son coach, Marco Baroni, qui évoquait un retour en piste d'Umtiti après la trêve internationale afin de "poursuivre le travail entamé et revenir plus sereinement".

"Nous travaillons pour l'aider à faire ce qu'il a toujours fait et je peux garantir que le garçon va bien physiquement", ajoutait-il. "En ce moment, il a juste besoin de trouver une meilleure condition (...) Nous essayons de trouver ensemble cette meilleure condition qui lui permettra de jouer des matchs de son niveau."

Les regards étaient donc naturellement tournés vers lui le week-end dernier, alors que la trêve internationale touchait à sa fin et que le championnat italien faisait son retour et que Lecce défait Cremonese à domicile dimanche 2 octobre (1-1). Mais le défenseur tricolore n'est donc pas rentré, faisant ressurgir les doutes sur son retour sur les terrains.

La semaine dernière au micro de RMC, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio confiait sa volonté de recruter Umtiti afin de "ramener le joueur à son meilleur niveau". Un transfert qui n'a pas pu se réaliser mais qui montre que certains clubs surveillent encore de près la carrière du joueur de 28 ans. Reste désormais à ce dernier à se remettre en selle au plus vite pour aider Lecce, qui pointe au 13e rang en Serie A.