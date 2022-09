Rennes: Genesio explique pourquoi Umtiti n'a pas signé cet été, alors qu'il le voulait

Invité de Rothen s’enflamme ce lundi soir sur RMC, l’entraîneur du Stade rennais Bruno Genesio est revenu sur le cas Samuel Umtiti, qui aurait pu signer en Bretagne lors du dernier mercato. Il explique que des doutes sur son état physique "chez certaines personnes" ont poussé le club à abandonner cette piste, alors que lui désirait recruter l'ancien défenseur de l'OL.

Bruno Genesio et la direction sportive du Stade rennais ne sont pas tombés d’accord. Pas sur ce dossier. Alors que l’entraîneur souhaitait attirer cet été Samuel Umtiti, en échec au FC Barcelone et finalement prêté à Lecce pour cette saison, son club ne l’entendait pas de cette oreille, en raison notamment de l’état de forme de l’international français, freiné par des blessures depuis plusieurs années.

"Parfois dans le football, on peut avoir des divergences, des avis différents, des évaluations différentes, a rapporté le coach rennais au micro de Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi. Le plus important, c’est d’en discuter honnêtement et ensuite la décision prise doit être assumée par tout le monde y compris par ceux qui n’étaient pas forcément d’accord, et c’est mon cas".

"J’étais persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau parce que c’est un garçon que je connais très bien"

"Est-ce qu'il y avait des doutes sur son physique? C’est un peu ça oui, poursuit Genesio au sujet d'un élément qu'il a cotoyé à l'OL. Moi j’étais persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau parce que c’est un garçon que je connais très bien, parce que j’avais beaucoup échangé avec lui et parce que c’est quelqu’un de tellement travailleur qu’il n’y avait pas de raison qu’il ne retrouve pas un bon niveau. Maintenant, je comprends qu’il y ait eu des interrogations chez certaines personnes. Mais à partir du moment où l’en discute librement, il n’y a aucun problème. C’est comme ça qu’on avance et qu’on doit fonctionner".

Lors de la présentation de Steve Mandanda au Stade rennais le 11 juillet dernier, le directeur sportif du club Florian Maurice affirmait déjà ne pas être totalement en accord avec les envies de son entraîneur, notamment sur le cas Umtiti. "Il n’y a pas de désaccord, déclarait-il. On peut ne pas être d’accord sur certains dossiers, mais l’échange a toujours été le même avec Bruno. On se connaît depuis assez longtemps pour pouvoir échanger tranquillement, paisiblement. On pèse le pour et le contre de certains dossiers. Pour l’instant, ce dossier-là est en stand-by".

La rumeur d'une visite médicale manquée

Plus tard, alors que la rumeur d’une visite médicale manquée du défenseur central avait circulé, elle avait été démentie par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux ainsi que par son agent. Ce fut aussi le cas Bruno Genesio, qui dénonçait à ce moment de "fausses informations". Pour rappel, les Rennais ont finalement recruté Arthur Theate pour pallier le départ de Nayef Aguerd.