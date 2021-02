Serie A: Ronaldo réveille la Juve contre Crotone

Portée par un doublé de Cristiano Ronaldo, la Juventus a retrouvé le chemin de la victoire face à Crotone (3-0), ce lundi en Serie A.

Mieux vaut se garder d’enterrer la Juve dans ce championnat d’Italie qui semble promis à l’Inter. La Juventus Turin a facilement disposé (3-0) de la lanterne rouge Crotone, et s’est rachetée après deux défaites consécutives contre Naples puis Porto en Ligue des champions, ce qui n’était encore jamais arrivé à Andrea Pirlo comme entraîneur. En l’absence de nombreux blessés (Chiellini, Bonucci, Dybala, Cuadrado, Arthur) et un suspendu (Rabiot), La Vieille Dame s’est appuyée sur son joueur star Cristiano Ronaldo pour son 250e match au Juventus Stadium.

La Juve retrouve le podium

Auteur d’un doublé, le quintuple Ballon d’or portugais a participé au réveil d’une équipe qui a mis du temps à se mettre en route. Après un poteau de Ramsey, CR7 a ouvert le score d’une tête croisée sur un centre d’Alex Sandro (39e), venu de la gauche. C’est encore en lévitation que l’international portugais a doublé la mise. Après une frappe de mule des 25 mètres, difficilement repoussée par le gardien adverse, Ronaldo a senti le coup et s’est précipité dans la surface pour offrir une solution de centre à Ramsey. Le Gallois déposait le ballon sur la tête de CR7 (45e+1).

Très aérien, Ronaldo, auteur de 18 buts en Serie A, a manqué plusieurs occasions d'alourdir la marque au tableau d'affichage. Dans la foulée de son deuxième but (45e+3), mais également au retour des vestiaires. Poussé en pleine course, le Portugais aurait dû obtenir un penalty qui semblait évident (64e). Sauf pour l’arbitre principal et le VAR. Sur une belle percussion de Chiesa, il a en revanche trouvé du répondant avec Cordaz, qui ne pouvait rien sur le troisième but, signé McKennie (67e), d’un tir imparable au second poteau.

Grâce à ce succès, la Juventus Turin retrouve le podium et s’empare de la 3e place, à huit points de l’Inter et quatre du Milan. Mais les Turinois comptent aussi un match en moins à disputer par rapport à leurs adversaires directs pour le titre. La Vieille Dame n’a pas encore dit son dernier mot.