Zlatan: "Je jouerai jusqu'à ce que je vois quelqu'un de meilleur que moi"

Dans un entretien accordé au site de l'UEFA, Zlatan Ibrahimovic confesse vouloir continuer à jouer au football "le plus longtemps possible" et explique ne pas être obnubilé par la Ligue des champions, qu'il n'a jamais remportée.

En tête de la Serie A avec Milan et auteur de 8 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues, Zlatan Ibrahimovic en ferait presque oublier ses 40 printemps. Le Suédois continue d'écrire sa légende en Italie.

Mohammed Ali, Ronaldo... les idoles qui ont forgé Zlatan

De passage au siège de Ferrari à Maranello, l'ex-attaquant du PSG a accordé un entretien fleuve au site de l'UEFA. Dans celui-ci, il revient sur son enfance et ses idoles de jeunesse, notamment Mohammed Ali.

"Mon père m'a beaucoup fait regarder ses combats, j'aime ce genre de personnage. Tu parles mais tu 'performes' ; tu parles mais tu assumes, tu fais tes preuves. Tu parles parce que tu penses être quelqu'un, parce que tu es confiant." Un parallèle évident avec le meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise (62 buts en 118 sélections).

Zlatan en profite pour rappeler son amour pour le Brésilien Ronaldo, selon lui le meilleur footballeur de l'histoire. "Je l'observais, il faisait des choses que tout le monde voulait faire, des choses jamais vues avant et que tout le monde essayait de copier".

Interrogé sur son retour en Ligue des champions avec les Rossoneri et sur le fait qu'il n'a jamais remporté la C1, Ibrahimovic ne manque pas d'offrir une répartie cynique dont il a le secret : "Comment je ressens le fait de n'avoir jamais soulevé le trophée ? De deux façons. Le gagner serait incroyable. Ne pas le gagner ne me changerait pas en tant que joueur. Si je gagne la C1, cela ne voudrait pas dire que je serais un meilleur joueur car que je suis le meilleur. Cela a été prouvé, le meilleur joueur ne gagne pas tout."

L'entretien se conclut sur le futur du géant suédois. Et malgré ses 40 ans, Zlatan ne se voit pas arrêter demain, loin de là : "L'avenir reste à écrire, je ne planifie pas, on verra ce qu'il se passe. Je ne veux pas regretter d'avoir arrêté le football pour dire ensuite que je pouvais continuer à jouer car je le regretterais toute ma vie. Je veux jouer le plus longtemps possible. La réalité est que je jouerai jusqu'à ce que je vois quelqu'un de meilleur que moi. Donc je continue à jouer."