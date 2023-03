Bayern-PSG: un envahisseur de terrain manque de tacler Messi et se fait malmener par la sécurité

Un jeune homme est entré sur le terrain en se dirigeant vers Lionel Messi après le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern et le PSG (2-0), mercredi. Il a été énergiquement appréhendé par la sécurité du stade.

Petite frayeur pour Lionel Messi (35 ans) à la fin du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (2-0). Un jeune homme est entré sur le terrain de l’Allianz Arena et s’est précipité vers la star parisienne, visiblement surprise de son arrivée en trombe d’autant que le fan a glissé et a bien failli entraîner le septuple Ballon d’or au sol avec lui.

Quatre agents de sécurité se jettent sur lui

Sa chute a permis l’intervention des services de sécurité. Et ces derniers y sont allés fort en se jetant à quatre dessus sous les yeux d’un cinquième. Cela n’a pas déboussolé le fan qui, bien que maintenu, a continué à crier en direction de Messi. L’Argentin ne s’est pas retourné et a regagné les vestiaires tête basse. Un incident du même genre s’est produit le week-end dernier lorsqu’un supporter de Liverpool a involontairement fauché et blessé Andrew Robertson lors de la victoire face à Manchester United (7-0).

© ICON Sport

© ICON Sport

Mercredi soir, Messi a vécu une nouvelle désillusion en C1. Depuis son quatrième sacre en 2015 (après ceux de 2006, 2009 et 2011), l’Argentin enchaîne les déconvenues. Il reste sur trois éliminations consécutives en huitièmes de finale (avec le PSG en 2022 et 2023, avec le Barça en 2021), sur une humiliation en 2020 (défaite 8-2 en quarts contre le Bayern), deux remontadas en 2019 (demies face à Liverpool) et 2018 (Roma en quarts) et deux autres sorties avant le dernier carré en 2017 (contre la Juventus) et 2016 (Atlético). Il se retrouve aussi sous le feu des critiques pour son activité jugée insuffisante et parfaitement contenue dans l'étau adverse.

"Quand on arrive à placer notre jeu, on est difficile à battre, s’est réjoui Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich à l’issue de la rencontre. Comme pour les semaines précédentes, on a décidé de jouer avec trois défenseurs centraux quand on avait la balle. L'idée du PSG était de faire jouer Messi au milieu, d'essayer de faire sortir Matthijs (de Light, ndlr) et d'isoler ‘Upa’ (Dayot Upamecano) sur Mbappé dans le grand espace en un contre un. On ne leur a pas fait cette faveur, on a mis ‘Stani’ (Josip Stanisic) entre, qui a fait un très grand match."