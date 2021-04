Super League: pour l'instant, le Barça continuerait de croire au projet

A l'heure actuelle, sept clubs se sont désolidarisés de la Super League. Mais, selon le Mundo Deportivo, le Barça n'envisage pas de quitter le navire. Pour l'instant.

Le Barça reste, jusqu'à preuve du contraire, fidèle à la Super League. Selon le Mundo Deportivo, le club espagnol n'envisage pas de quitter la compétition voulue par les clubs les plus riches, et ce malgré les départs en cascade. Depuis mardi soir, les six clubs anglais (Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool) ainsi que l'Inter Milan ont quitté le navire face à la pression populaire. Selon la presse italienne, l'AC Milan pourrait suivre dans les heures qui viennent.

Le Barça continuerait de penser que la Super League est une bonne idée

Même si Gerard Piqué s'est fendu d'un tweet enflammé pour défendre les supporters dans la nuit de mardi à mercredi, le Barça n'a - pour l'instant - pas l'intention de suivre l'exemple de ses homologues anglais et italiens. Le Mundo Deportivo affirme que les dirigeants du Barça continuent de penser que la Super League est une bonne idée, tant au niveau sportif qu'économique. Selon nos confrères espagnols, la seule condition posée par le club est l'adhésion des Socios au projet.

L'information, publiée tard mardi soir, est à prendre avec des pincettes, tant les choses évoluent vite depuis quelques heures. Le projet de Super League, qui a mis toute la planète football en émoi, s'est écroulé en l'espace d'une seule soirée. Face aux manifestations populaires, aux pressions politiques, aux menaces de l'UEFA et au rejet de nombreux supporters, une partie des clubs ayant initialement décidé de faire cavalier seul ont fait marche arrière alors que le projet semblait définitivement mis sur les rails.