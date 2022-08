Supercoupe d'Europe: le but qui permet à Benzema de devenir 2e meilleur buteur de l'histoire du Real devant Raul

Karim Benzema s'est chargé de doubler la mise pour le Real Madrid lors de cette Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort, en reprenant un centre en retrait de Vinicius. Un but qui lui permet de passer devant Raul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real.

Alors que le rythme de cette Supercoupe d'Europe commençait à se calmer, Karim Benzema a fait le break pour le Real Madrid face à l'Eintracht Francfort, permettant aux siens d'être à l'abri après quelques actions allemandes qui se rapprochaient de la cage de Thibaut Courtois. Un deuxième but important, après celui inscrit par Alaba en première période.

Benzema passe devant Raul

Sur l'aile gauche, Vinicius tente une énième percée et lève la tête avant de distiller un centre en retrait pour son capitaine à l'entrée de la surface. Le Français envoie une reprise de volée en première intention, dont la trajectoire un peu flotante vient surprendre Kevin Trapp. Le portier allemand ne réagit pas alors qu'il aurait pu stopper cette frappe et a d'ailleurs effleuré le ballon, mais s'est contenté d'aller récupérer le ballon au fond de ses filets.

Un but qui permet à Karim Benzema de passer devant Raul au classement des buteurs du Real Madrid, avec 324 réalisatons toutes compétitions confondues sous la tunique blanche. Seul Cristiano Ronaldo a fait mieux, avec 450 buts. Un chiffre difficilement atteignable. Il figure aussi dans le top 4 de ceux ayant le plus marqué avec un club espagnol, loin derrière Lionel Messi et ses 670 buts pour le Barça. Il cumule également 159 passes décisives avec le Real Madrid.