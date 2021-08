Supercoupe d’Europe, les compos de Chelsea-Villarreal: Werner titulaire, en attendant Lukaku

Pour la Supercoupe d’Europe ce mercredi à Belfast, Thomas Tuchel aligne un classique 3-4-3 sans Thiago Silva. Timo Werner, en attendant l'arrivée de Romelu Lukaku, est titulaire en pointe. Face à Chelsea, l’entraîneur de Villarreal Unai Emery titularise Boulaye Dia, l’ancien Rémois.

Thomas Tuchel contre Unai Emery. Le PSG est finalement un peu sur tous les fronts en ce mercredi, quelques heures après la présentation de Lionel Messi. À Belfast, Chelsea affronte Villarreal dans le cadre de la Supercoupe d'Europe, dont le coup d’envoi sera donné à 21h. Une rencontre qui sera diffusée sur RMC Sport 1. Avec, de chaque côté, un ancien coach parisien.

Les Blues visent un deuxième sacre

Chelsea reste sur deux défaites dans la compétition, une claque en 2012 face à l’Atlético de Madrid (4-1) et un revers sur le fil l’année suivante face au Bayern Munich (2-2, 5-4 TAB) alors que Villarreal n’a jamais disputé de Supercoupe, ayant remporté son premier trophée européen en mai dernier. Les Blues s'étaient imposés dans l'épreuve en 1998 (1-0 face au Real Madrid).

Pour succéder au Bayern Munich, sacré en septembre dernier après sa victoire face au FC Séville (2-1 après prolongation), les Blues se présentent en tant que vainqueur de la Ligue des champions fin mai face à Manchester City (1-0). Ils seront donc opposés au sous-marin jaune, qui a créé la surprise en s’imposant en Ligue Europa face à l’autre Manchester, United, au terme d'une folle séance de tirs au but (11-10).

Première pour Boulaye Dia

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel peut profiter d’une équipe au complet et aligne une défense à trois composée de Rudiger, Zouma et Chalobah, préféré à Azpilicueta. Thiago Silva est sur le banc. Ziyech, Havertz et Werner animeront l’attaque londonienne alors qu’Olivier Giroud a pris la direction de l’AC Milan et que Romelu Lukaku est toujours attendu.

Face à Chelsea, un autre ancien coach parisien, Unai Emery, récent vainqueur de sa quatrième Ligue Europa. L’entraîneur espagnol, privé de Chukwueze et Parejo, titularise deux anciens pensionnaires de Ligue 1: Etienne Capoue au milieu de terrain et Boulaye Dia, la nouvelle recrue venue du Stade de Reims, associé à Gerard Moreno devant.

Les compositions de la Supercoupe d’Europe:

Chelsea:

Mendy - Zouma, Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Werner, Havertz.

Villarreal:

Asenjo - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Yeremy, Capoue - Trigueros, Alberto Moreno, Gerard - Dia.