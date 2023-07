PSG: Silva, Marquinhos, Di Maria… Avant Donnarumma, la longue liste des joueurs parisiens cambriolés

Gianluigi Donnarumma a été victime d’un cambriolage à son domicile parisien dans la nuit de jeudi à vendredi. Avant le portier italien, de nombreux joueurs du PSG ont connu une telle mésaventure.

Une expérience traumatisante pour Gianluigi Donnarumma, cambriolé dans la nuit de jeudi à vendredi dans son domicile parisien. L’international italien et sa compagne ont été ligotés et menacés par une arme pendant que plusieurs individus dérobaient des bijoux, des sacs et des montres de luxe pour un butin jugé "important" par les enquêteurs.

Donnarumma, blessé à la tête pendant ce cambriolage et transporté à l’hôpital, s’ajoute à la longue liste des joueurs parisiens victimes d’une telle mésaventure au cours des dernières saisons. 2021 fut notamment une année noire en la matière, avec quatre cambriolages: celui de l'actuel capitaine Marquinhos, en présence de son père, victime de violences, et de ses deux soeurs, ceux des Argentins Angel Di Maria et Mauro Icardi et du gardien espagnol Sergio Rico.

"J'ai eu peur. Si ça m'était arrivé à moi, ça aurait peut-être été différent, confiait Marquinhos dans les colonnes du Parisien quelques mois après les faits survenus à son domicile. Mais quand ça arrive à tes parents, des gens que tu aimes plus que tout, c'est dur. Encore plus quand ils se font agresser physiquement."

Des événements qui posent la question de la prise en charge de la sécurité des joueurs

Ces quatre cambriolages avaient forcément posé la question de la prise en charge de leur sécurité par le club parisien. A l'époque, le PSG avait décidé de renforcer temporairement la sécurité des domiciles de ses joueurs, avec des agents postés devant chaque résidence 24 heures sur 24.

"Le club a une responsabilité morale, de soutien, envers le joueur, son environnement, pour qu'il puisse s'exprimer du mieux possible sur le terrain", expliquait à l'époque à l'AFP Jean-Philippe d'Hallivillée, directeur de la sécurité du PSG entre 2005 et 2017.

Avant la série de cambriolages de 2021, l’appartement d'Eric Maxim Choupo-Moting avait lui aussi été visité par deux fois en 2018. Thiago Silva et Dani Alves ont également vécu cette expérience, respectivement en 2018 et 2019. Plus récemment, en novembre 2022, c'est le domicile du défenseur international français Presnel Kimpembe, à Noisy-le-Roi (Yvelines), qui a été ciblé. Deux hommes de 21 ans ont été condamnés en mars à dix et huit mois de prison ferme pour ce cambriolage.