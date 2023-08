Al-Hilal: quand Koulibaly tente, en vain, de parler français avec Neymar

Après six ans en France et au Paris Saint-Germain, Neymar a indiqué à son nouveau coéquipier Kalidou Koulibaly qu'il parlait seulement "un petit peu" français, lors d'une séquence diffusée sur les réseaux sociaux. Les deux hommes évoluent désormais ensemble en Arabie saoudite à Al-Hilal après leurs signatures lors du mercato estival.

Neymar découvre son nouvel environnement. Mardi dernier, le PSG a annoncé le départ de l'attaquant brésilien en direction du club saoudien d'Al-Hilal, contre 90 millions d'euros. Le joueur de 31 ans évoluera avec plusieurs coéquipiers bien connus du grand public, à l'image de Kalidou Koulibaly.

Lui-même Sénégalais (mais binational) et né à Saint-Dié-des-Vosges dans l'Est de la France, l'ancien défenseur central de Naples et Chelsea a bien cru pouvoir échanger dans la langue de molière avec son nouveau coéquipier. En vain.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

"French? Un petit peu"

Dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux, le défenseur sénégalais - qui possède aussi la nationalité française - s'est présenté à Neymar en lui demandant s'il parlait français.

"French? Un petit peu", a répondu le Brésilien, hilare. Pour rappel, 'Ney' était arrivé à l'été 2017 en France et au PSG, pour un transfert record de 222 millions d'euros.

Présenté à ses nouveaux supporters ce samedi, Neymar devra patienter pour porter le maillot d'Al-Hilal. Entraîneur de l'équipe, Jorge Jesus a annoncé que la star n'était pas encore apte à jouer en raison d'une blessure. Pour le Portugais, la convocation de Neymar en sélection nationale pour le rassemblement de septembre est d'ailleurs difficile à comprendre: "Il ne jouera pas parce qu'il ne peut pas jouer. Il ne peut déjà pas s'entraîner. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison à son départ au Brésil. Il ne s'entraîne pas, comment pourrait-il jouer? Il doit se remettre musculairement pour commencer à jouer."

Blessé à la cheville en février dernier, Neymar avait été contraint de mettre un terme à saison dans sa foulée. Le Brésilien était revenu lors de la préparation estivale parisienne, marquant un doublé lors du match face au Jeonbuk Hyundai FC. "Je ne sais pas quand il pourra jouer", a prévenu Jorge Jesus.