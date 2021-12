Barça: avant une semaine décisive pour sa prolongation, Dembélé poste un message sur Instagram

En fin de contrat à la fin de la saison, Ousmane Dembélé se rapproche de jour en jour d’une prolongation avec le FC Barcelone. La presse espagnole affirme que l’officialisation sera actée cette semaine, le Français semble lui communiquer en ce sens sur ses réseaux sociaux.

Dès sa nomination comme entraîneur du Barça, Xavi avait érigé la prolongation d’Ousmane Dembélé comme une priorité absolue, qualifiant le Français de "meilleur joueur du monde à son poste". Près de deux mois plus tard, et alors que le contrat de l’ailier de 24 ans expire à l’issue de cette saison – lui permettant de signer avec le club de son choix dès le 1er janvier –, celui-ci serait à deux doigts de prolonger en Catalogne.

>> Toutes les infos mercato EN DIRECT

En atteste son message posté dimanche soir très tard sur ses réseaux sociaux. Une image du logo du Barça, partagée dans une story Instagram, qui rassure sur les intentions de Dembélé. Jusqu’à signifier que l’international tricolore (27 sélections, 4 buts) va acter sa prolongation dans les prochaines heures?

Le message de Dembélé sur Instagram © Instagram

Dembélé aurait accepté une réduction de salaire

Selon Sport en Espagne, le champion du monde français, qui vient tout juste de se marier, a bien trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail de cinq ans. Cette semaine pourrait bien être celle de l’officialisation tant attendue en Catalogne. Le média espagnol croit même savoir qu’Ousmane Dembélé est prêt à réduire son salaire actuel, permettant aux Blaugrana de réduire leur lourde masse salariale.

"Il joue de plus en plus, il lui manque peut-être un but mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de choses, qui est capable de faire des différences. J’espère qu’il va prolonger", croisait les doigts Xavi en conférence de presse, il y a dix jours.