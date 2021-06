Barça: c'est le dernier jour du contrat de Messi

Le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone se termine ce mercredi à minuit. L’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé même si les négociations sont bien avancées.

A minuit ce mercredi soir, Lionel Messi (34 ans) ne sera officiellement plus un joueur du FC Barcelone. L’attaquant argentin entre en effet dans sa dernière journée de contrat et, s’il ne prolonge pas dans la journée, ne sera plus lié au club catalan pour la première fois depuis son premier contrat pro en 2005. Symboliquement, le FC Barcelone aurait préféré éviter que sa star se retrouve libre. Malgré cela, la tendance forte est à une prolongation du sextuple Ballon d’or dans son club de toujours.

Elle a été érigée en priorité par Joan Laporta après son élection à la présidence du club en mars dernier. Les négociations entre les deux parties sont bien avancées même si les Blaugrana espéraient qu’elles trouvent une issue plus tôt. Le club imaginait ainsi annoncé la nouvelle le 24 juin, jour de l’anniversaire de La Pulga, ou le 29, date de celui de Laporta. Mais la complexité du nouveau contrat a retardé ces délais. Selon Sport, aucune prévision n’existe actuellement au sein du club pour la date de l’officialisation.

Messi souhaiterait aussi régler l’accord assez vite alors que ses avocats et ceux du club sont en train de travailler pour finaliser au plus vite les derniers détails du contrat. Lionel Messi pourrait donc disputer le quart de finale de la Copa America avec l’Argentine face à l’Equateur, samedi, en appartenant à aucun club. Cela présente un risque de contretemps en cas de blessure. Mais l’attaquant, qui est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection lundi, ne semble pas trop s’en soucier pour le moment.