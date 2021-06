Mercato: Messi n’a pas encore donné son accord au Barça

Selon la presse catalane, Lionel Messi n’aurait toujours pas donné son accord au FC Barcelone pour prolonger son contrat, qui prend fin dans huit jours.

L’heure approche et Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Celui-ci se termine le 30 juin et la panique commencerait à envahir les rangs du club qui n’imagine pas, symboliquement, voir son joyau ne plus être lié – même un jour – avec son club de toujours.

Selon Mundo Deportivo, la star argentine étudie toujours les offres qu’il a en sa possession. Actuellement engagé avec l’Argentine en Copa America, le sextuple Ballon d’or n’a pas encore pris de décision.

La bonne entente entre le clan Messi et le président Joan Laporta est régulièrement vantée. Mais la plus grande prudence reste de mise sur l’avenir de l’Argentin qui dispose d’une offre entre ses mains avec une grosse baisse de salaire par rapport à son contrat actuel, signé en 2017. En grave financière, les Blaugrana doivent se conformer à la limite salariale imposée par la Ligue espagnole.

Dans le détail, le Barça aurait proposé deux ans de contrat à Messi qui le mènerait jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en 2022 avec l’Argentine avant un possible départ vers l’Inter Miami à l'été 2023. Si Joan Laporta fait part de tranquillité en public, une certaine urgence aurait saisi le club face à l’indécision du natif de Rosario, qui reste l’axe de construction du prochain effectif. Selon Sport, les conversations entre les deux parties sont quotidiennes. Mais pour l’heure, aucun accord n’a encore été donné. L’avenir de Messi n’est pas si clair.