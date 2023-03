Barça: Ousmane Dembélé aperçu dans les tribunes d’un match de… D2 anglaise

Ousmane Dembélé a assisté à la rencontre de Championship (D2 anglaise) entre Sunderland et Sheffield United ce mercredi soir. Le champion du monde 2018 était assis en tribune aux côtés de Kyril Louis-Dreyfus, fils des anciens boss de l’OM et désormais propriétaire des Black Cats.

Quand certains ont opté pour le faste de la Ligue des champions avec Real-Liverpool (1-0) ou Naples-Francfort (3-0), lui a préféré la discrétion d’une rencontre de Championship (D2 anglaise). Actuellement blessé à un ischio-jambier, Ousmane Dembélé a été aperçu ce mercredi soir dans les tribunes du Stadium of Light de Sunderland pour assister à la rencontre entre les Black Cats et Sheffield United (1-2).

Depuis les travées, l’ailier du Barça a assisté à la victoire des visiteurs, qui ont renversé la rencontre grâce à James McAfee (45e+1) et Tommy Doyle (61e) après l’ouverture du score d’Edouard Michut (30e), prêté par le PSG à Sunderland.

Ousmane Dembélé aperçu dans les tribunes d’un match de… D2 anglaise © Capture d'écran Sky Sport

Ami avec Kyril Louis-Dreyfus depuis plusieurs années

Au Stadium Of Light, Ousmane Dembélé était accompagné de Kyril Louis-Dreyfus. Le fils de Robert et Margarita, anciens propriétaires de l’OM, est à la tête de Sunderland depuis 2021. Après avoir pris le club en D3, le jeune homme de 25 ans a réussi à le ramener au deuxième échelon anglais. Ousmane Dembélé et Kyril Louis-Dreyfus sont amis depuis quelques années. Une photo publiée sur le compte Instagram du propriétaire de Sunderland, datant de juillet 2018, le montre notamment en compagnie de l’ancien Rennais mais aussi de Benjamin Mendy.

Venu s'inspirer pour le Winchester FC ?

Les fans de football se rappellent sans aucun doute la fameuse aventure du Winchester FC, un club créé par Ousmane Dembélé sur Football Manager et devenu célèbre durant la Coupe du monde 2018. "Je vais créer ma propre histoire, mon propre club en Angleterre, à Winchester. Ça va s’appeler le Winchester FC, avec une ambiance sud-américaine. Je dois monter jusqu’en Premier League, c’est ça mon nouveau projet", expliquait-il dans une vidéo publiée sur Twitter par l’équipe de France. À Sunderland, il est peut-être venu s’inspirer du travail de Kyril Louis-Dreyfus.