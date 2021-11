Barça: Xavi pousse Dembélé à prolonger son contrat

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, confie avoir eu une discussion avec Ousmane Dembélé pour le convaincre de prolonger son contrat, qui prend fin à l’issue de la saison. Il rappelle son admiration pour le Français.

C'est une demande très claire. Xavi, entraîneur du FC Barcelone, confie s’être entretenu avec Ousmane Dembélé (24 ans) pour le pousser à prolonger son contrat, dont le terme en juin prochain.

"Je lui ai fait comprendre qu'il est très important pour mon projet"

"J'ai eu un entretien individuel avec lui et je lui ai fait comprendre qu'il est très important pour mon projet, a expliqué le technicien catalan ce vendredi, en conférence de presse. Pour moi, c'est très important de l'avoir dans l'équipe. Cela dépend de lui. Il m'a dit qu'il est heureux ici. J'espère pouvoir renouveler son contrat, c'est un footballeur capable de faire la différence dans les années à venir."

L’avenir du Français est en suspens, alors que la presse catalane relaie des informations contradictoires sur le sujet ces dernières semaines. Xavi met, lui, tout son poids pour conserver l’ancien Rennais, arrivé au club en 2017. L’ailier a repris la compétition cette semaine face au Benfica Lisbonne (0-0), malgré un état physique jugé à risque. Aligné à Kiev face au Dynamo en Ligue des champions le 2 novembre (0-1) pour la première fois depuis cinq mois, Dembélé avait joué une demi-heure avant de quitter la pelouse en souffrant d'une élongation au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche. Mardi soir, Xavi avait salué le sacrifice de l’international français qui avait joué sans être à 100%.

Il l’a de nouveau convoqué dans le groupe pour le déplacement sur le terrain de Villarreal, samedi (21h, 15e journée de Liga). "Il faut faire attention, l'autre jour il n'était pas à 100 % et il a fait preuve d'un engagement et d'une implication formidables, a-t-il ajouté ce vendredi. Demain (samedi) on décidera. Voyons comment il se sent, mais il faut prendre soin de lui." Parce que Xavi compte beaucoup sur lui, et au-delà de la saison en cours de préférence.