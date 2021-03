PSG-Barça: Paredes explique son accrochage avec Messi à l’aller

Proches en sélection argentine, Leandro Paredes et Lionel Messi s’étaient un peu "branchés "au lors du 8e de finale aller entre le Barça et le PSG. Rien de bien méchant selon le milieu parisien.

Lionel Messi a retrouvé plusieurs de ses compatriotes lors de la double confrontation Barça-PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. Le temps des deux matchs, il a laissé les sentiments de côté. S’il a échangé une chaleureuse accolade avec Angel Di Maria à l’issue du retour, l’attaquant du Barça s’était un peu accroché avec Leandro Paredes à l’aller (1-4).

Un échange entre les deux hommes avait beaucoup fait parler en Argentine. Alors que Paredes s’apprêtait à tirer un coup franc, Messi était resté de longues secondes devant lui, lui lançant un regard noir et visiblement quelques "amabilités". Marco Verratti et l’arbitre l’avaient invité à s’éloigner.

"Des bêtises qui restent sur le terrain"

Les deux hommes se sont de nouveau croisés lors du retour (1-1). Leandro Paredes a même écopé d’un carton jaune pour une faute sur Messi qui le privera du quart de finale aller. A l’issue du match, l’ancien joueur de la Roma est brièvement revenu sur son échange tendu avec le sextuple Ballon d’or. "Ce sont des choses du match, des bêtises qui restent ici, sur le terrain", a expliqué Paredes au micro d’ESPN Argentine.

Rien de bien méchant pour deux joueurs qui ont noué une bonne relation avec l’Albiceleste. En fonction des règles sanitaires, les deux hommes pourraient très vite se retrouver en sélection lors du rassemblement de la fin mars. En attendant, Paredes s’est réjoui de la qualification parisienne.

"Nous avons essayé de jouer en contre, a-t-il expliqué. Barcelone a mis beaucoup de joueurs offensifs et s’est procuré beaucoup d’occasions, mais nous avons joué le match que nous devions faire. Nous sommes heureux car l'objectif était de se qualifier et nous l'avons atteint. C'était un match différent du match aller mais l'important était de se qualifier et nous l'avons fait."