Barça: la photo spectaculaire de Messi avec ses 35 trophées

Avant de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a pris la pose avec tous ses trophées glanés en Catalogne. Depuis ses débuts au Camp Nou, en 2004, l’attaquant argentin a remporté 35 trophées, dont 4 Ligue des champions.

Il est parti. Pour de vrai. Même si c’est forcément difficile à assimiler. Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone lors d’une conférence de presse très émouvante, ce dimanche au Camp Nou. Dans la foulée, le sextuple Ballon d’or a pris la pose avec tous les trophées qu’il a glanés en Catalogne. Et il y en a beaucoup. A point de faire presque disparaître un peu le magicien de 34 ans derrière sa moisson de récompenses.

Depuis ses débuts sous le maillot culé en 2004, La Pulga a remporté 38 titres, nationaux et européens. Dans le détail, il a soulevé 4 Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015), 10 Liga, 7 Coupe du Roi, 8 Supercoupe d’Espagne, 3 Mondial des clubs et 3 Supercoupe de l’UEFA.

Lors de son échange avec les journalistes, Messi, qui est désormais attendu au PSG, a exprimé sa volonté d’égaler son ami Daniel Alves, récent vainqueur des JO de Tokyo avec le Brésil et détenteur de 43 trophées (record historique).

"Je veux féliciter Dani pour sa médaille d’or olympique. Je vais me battre pour l’égaler. Ou au moins m’en rapprocher. C’est ma mentalité. Je veux continuer à jouer et gagner", a fait savoir le taulier de l’Albiceleste", en réaffirmant ses ambitions pour les années à venir: "Les gens du Barça me connaissent et savent que je suis un vainqueur. Je veux continuer à être compétitif, en gagnant à nouveau la Ligue des champions et d’autres titres. Ce sera l’un de mes objectifs".

Attendu à Paris dans les prochaines heures

Un objectif commun avec le PSG, qui attend l’un des meilleurs joueurs de l’histoire dans une excitation palpable depuis le début du week-end. Après avoir trouvé un accord de principe avec le club de la capitale, Messi doit débarquer dans la soirée à Paris. Avant de passer sa visite médicale ce lundi matin, préalable à la signature de son contrat. De quoi faire basculer son nouvel employeur dans une autre dimension. Et toute la Ligue 1 avec.