Barça: Laporta n’acceptera pas un "non" de Messi pour une prolongation

Joan Laporta, président du Barça, se montre toujours confiant pour la prolongation du contrat de Lionel Messi, qui arrive à échéance fin juin. Dans un documentaire consacré à l’Argentin, il assure que ce dernier "continuera de fouler encore la pelouse du Camp Nou".

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a participé jeudi à la diffusion de l’avant-première d’un documentaire sur Lionel Messi, préparé par la chaîne espagnole TV3.

Entouré de nombreux administrateurs du club, il a pris la parole après avoir regardé le programme dans lequel plusieurs acteurs de renom couvrent d’éloges le sextuple Ballon d’or comme Xavi Hernández, Pep Guardiola, Jorge Valdano, Neymar Jr., Ronaldinho, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Enrique et Ernesto Valverde.

La prolongation a "un stade avancé"

Après la diffusion, Laporta a été interrogé sur l’avenir de La Pulga, en fin de contrat le 30 juin prochain. Et il a de nouveau affiché son optimisme pour une prolongation. "Elle est à un stade avancée", a-t-il clamé. Il a aussi assuré qu’il n’encaisserait pas un "non" de la part de l’Argentin à ce sujet. Avant de lancer: "Je pense que les chaussures de Leo continueront de fouler la pelouse du Camp Nou".

Ces dernières semaines, Laporta a multiplié les déclarations optimistes sur l’avenir de sa star qui comptait partir l’été dernier sur fond de conflit avec Josep Bartomeu, le prédécesseur de Laporta. L’élection de ce dernier en mars a changé la donne. "Avec Leo ce n’est pas une question d’argent, a-t-il récemment confié. Il se montre très compréhensif et il veut continuer à avoir une équipe compétitive et gagner des titres. J’insiste et je l’ai dit lundi: aucun des recrutements ne se fait par rapport à ces négociations avec Messi. Nous savons que Leo veut rester mais, il avait d’autres propositions. On espère que son désir de rester au Barça sera également décisif."

Cela n’a pas empêché le PSG de s’intéresser de près au cas de l’Argentin. Il y a deux semaines, plusieurs journalistes annonçaient une nette avancée dans les discussions pour une prolongation de deux ans de Messi au Barça.