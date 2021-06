Barça: Griezmann reconnait avoir été malheureux, mais pas à cause de Messi

A quelques jours du premier match des Bleus à l’Euro, Antoine Griezmann a fait le bilan de sa saison avec le Barça pour L'Equipe. Il s’est confié sur sa relation avec Lionel Messi, sur le terrain comme en dehors, mais aussi sur les mois difficiles qu’il a pu vivre en Catalogne.

La relation entre Antoine Griezmann et Lionel Messi a fait couler beaucoup d’encre à Barcelone. Les rumeurs sur une éventuelle mésentente ont été persistantes pendant toute la saison. Mais les relations entre les deux joueurs sont "bonnes", assure le Français, ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe. "On s'entend bien. On s'écrit parfois des messages, on communique beaucoup à l'entraînement. Sur le terrain, c'est un joueur avec lequel il est évidemment super facile de jouer. Vous lui envoyez un melon, il le transforme en caviar. On n'a pas cette pression de rater la passe avec lui", a-t-il continué.

"Il faut aussi un coach qui reste"

Le duo a cependant eu parfois du mal à combiner. "Dans le jeu, cela va de mieux en mieux. Cette année, ce fut un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de blessures et qu'on a joué dans un système dans lequel tout le monde n'était pas forcément à son meilleur poste", observe Griezmann. Le Barcelonais pointe aussi du doigt le manque de stabilité du côté du poste d’entraîneur: "Il faut aussi un coach qui reste. Depuis que je suis à Barcelone, j'en ai connu trois en deux ans. Cela devient compliqué d'avoir une stabilité tactique et de créer des ententes. Entre le Covid et les changements d'entraîneurs, ça parle, ça parle, mais on n'est jamais tranquille", a-t-il déclaré, toujours dans L’Equipe.

"Ca me rend triste"

La saison a en effet été laborieuse pour les Catalans. Ils ont terminé à la troisième place du championnat, et ont été éliminés de la Ligue des champions dès les huitièmes de finales. Des mois pas toujours faciles à vivre pour Antoine Griezmann, qui confie au quotidien sportif avoir parfois été "malheureux". "Quand on perd le Championnat, par exemple, ça me rend triste. En début de saison aussi, parce que je ne jouais pas, que je ne me sentais pas important. Moi qui suis habitué à tout jouer, les gros matchs, je me retrouve sur le banc contre le Real Madrid (1-3, le 24 octobre). Ça fait chier de voir les coéquipiers s'échauffer sur la pelouse pendant que tu es à côté", a-t-il développé.

Pour Antoine Griezmann, une nouvelle compétition débute mardi prochain avec le match contre l’Allemagne (21 heures). Le leader de l’attaque tricolore rêve de réaliser le doublé Coupe du monde-Euro. Toujours marqué par la finale perdue contre le Portugal en 2016 (1-0), qu’il dit encore "ressasser", l’attaquant du Barça rêve de prendre sa revanche.