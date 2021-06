Barça: "Avec Messi, ce n’est pas une question d’argent", Laporta confiant pour sa prolongation

Joan Laporta a profité de la présentation d'Eric Garcia à la presse ce mardi pour parler de la prolongation de Lionel Messi au Barça. Le président garde confiance et assure que l'Argentin souhaite rester en Catalogne.

Petit à petit la crainte de voir Lionel Messi quitter le Barça lors du mercato estival semble s'estomper. Si le doute existera tant que l'Argentin n'aura pas signé sa prolongation, les voyants passent au vert les uns après les autres. Malgré des finances dans le rouge et une dette colossale, Joan Laporta a fait preuve d'une belle confiance ce mardi en marge de la présentation d'Eric Garcia à la presse.

"La prolongation de Messi ne dépendra pas de l’audit (financier, réalisé au sein du club). Je l’ai déjà dit, cela avance bien et nous espérons que cela continuera de progresser, a assuré le président du club blaugrana face aux journalistes. Mais pour cette opération nous avions fait une réserve et nous avons préparé une stratégie. La chose va bien mais rien n’est fait."

Priorité au sportif pour Messi

Soucieux de quitter le Barça pendant l'été 2020, Lionel Messi ne paraît plus aussi ferme à ce sujet. Le retour d'Eric Garcia, arrivé libre de Manchester City, et surtout la signature de son ami Sergio Agüero pourraient même lui donner envie de prolonger avec son club de toujours. Les recrutements des deux anciens joueur de Premier League viennent confirmer les ambitions de l'équipe entraînée par Ronald Koeman.

"Comme l’a dit Kun Agüero nous sommes excités à l'idée qu’ils jouent ensemble. Avec Leo ce n’est pas une question d’argent. Il se montre très compréhensif et il veut continuer à avoir une équipe compétitive et gagner des titres, a encore assuré Joan Laporta cité par le site du Mundo Deportivo. J’insiste et je l’ai dit lundi: aucun des recrutements ne se fait par rapport à ces négociations avec Messi. Nous savons que Leo veut rester, mais comme Eric, il avait d’autres propositions. On espère que son désir de rester au Barça sera également décisif."

Libre à la fin du mois de juin, Lionel Messi a longtemps semblé sur le départ et plusieurs prétendants de renom (PSG, Inter Milan ou encore Manchester City) ont rêvé de l'attirer loin du Barça.

Mais depuis plusieurs semaines, la confiance est de nouveau de mise du côté de la Catalogne. A en croire certains médias argentins, le sextuple lauréat du Ballon d'or envisagerait désormais de prolonger pour deux saisons supplémentaires avec la formation blaugrana.