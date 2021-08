PSG: Messi aurait appelé Pochettino dès jeudi, selon la presse britannique

Selon le média anglais The Athletic, Lionel Messi aurait appelé Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, jeudi soir après l’annonce de son départ du FC Barcelone.

Vingt-et-un ans de vie commune achevés d’un communiqué laconique de trois paragraphes. L’histoire entre le FC Barcelone et Lionel Messi s’est officiellement achevée de la sorte, jeudi soir. Les Catalans ont annoncé l’impossibilité de signer le nouveau contrat promis à l’Argentin en raison "d’obstacles financiers et structurels". Depuis, les questions pullulent sur la prochaine destination de l’Argentin. Certaines relèvent du fantasme, d’autres de l’espoir.

Il y aurait aussi une part de concret. Selon The Athletic par exemple, Lionel Messi aurait appelé Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG dès jeudi soir. Les deux hommes partagent quelques points communs: leur nationalité argentine et leur passage au sein du même club des Newell’s Old Boys. La teneur des discussions n’a évidemment pas filtré mais elle alimente les spéculations sur une possible arrivée dans la capitale française.

Selon des informations confirmées par RMC Sport, des négociations ont bien débuté entre le PSG et le clan argentin. L’opération s’annonce très compliquée d’un point de vue financier, même si Messi est un joueur libre. Les dirigeants parisiens sont à l’affût depuis de longs mois et Leonardo, directeur sportif, a publiquement fait part de son intérêt pour Messi ces derniers mois.



Pour y parvenir, Paris, également touché par la crise économique, devra vendre. En attendant, le club français figure comme le favori des bookmakers anglais pour accueillir la légende. Grand ami de Messi avec qui il a récemment posé sur une photo de vacances, Neymar, lui, a aimé un post Instagram de la chaîne brésilienne TNT Sports représentant l’Argentin avec le maillot du PSG dans les bras du "Ney".