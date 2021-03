Mercato: Haaland aurait dit à Dortmund qu'il veut partir cet été

Erling Haaland aurait demandé au Borussia Dortmund à partir lors du prochain mercato estival selon la chaîne de télévision espagnole Deportes Cuatro.

Auteur d’une énorme saison avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland accumule les buts (33 buts en 31 matchs) autant que les courtisans. A 20 ans, l’attaquant norvégien suscite de nombreuses convoitises et notamment celles de Manchester City, du Barça ou du Real Madrid.

Malgré une clause libératoire active à partir de 2022, le cyborg aurait déjà signifié au Borussia son désir de changer d’air dès le prochain mercato estival. La chaîne espagnole Deportes Cuatro assure que le Scandinave a arrêté son choix et attend désormais une réponse positive du club de la Ruhr avant de discuter avec d’éventuels prétendants.

>> Les infos mercato en direct

Le clan Haaland a acheté une maison en Espagne

Soucieux de conserver son prolifique buteur une saison de plus, le Borussia Dortmund aurait fixé un énorme prix pour tenter de décourager ses prétendants. Pour recruter Erling Haaland dès la prochaine intersaison, les clubs intéressés pourraient être obligés de proposer entre 150 et 180 millions d’euros selon les informations récentes partagées courant mars par ESPN et Bild.

Adversaire de Gibraltar lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Erling Haaland a passé quelques jours à Malaga pour préparer son match avec la Norvège. La chaîne espagnole Deportes Cuatro rappelle aussi l’achat d’une maison à Marbella par la famille du buteur scandinave. Une nouvelle propriété qui, toujours selon le média espagnol, confirmerait sa volonté de jouer en Liga dans le futur.

>> La Liga est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports