Barça: Xavi met une grosse pression sur Al Sadd pour aller au Barça

Dans une interview donnée ce mercredi à TV3, Xavi fait comprendre qu'il souhaite revenir au FC Barcelone. Il espère que son club d'Al Sadd trouvera un accord avec les dirigeants catalans afin de le libérer.

Il est à cette heure toujours au Qatar. Considéré comme le principal favori pour la succession de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Xavi reste pour l’instant bloqué par les dirigeants d’Al Sadd. "La position du club est claire depuis le début : nous tenons à garder notre entraîneur Xavi et nous ne pouvons pas nous en passer à ce moment délicat de la saison", a déclaré ce mercredi sur Twitter le président du club qatari, Turki al-Ali. Le Barça a pourtant envoyé une délégation au Qatar pour accélérer les négociations. Et Xavi semble lui aussi déterminé à rejoindre la Catalogne.

"Les clubs doivent se mettre d'accord"

"Je ne sais pas ce qui va se passer. Les deux clubs discutent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce que je peux dire, c'est que je suis excité et impatient. Je suis une personne positive, c'est une question de bon sens. Ils doivent se mettre d'accord (Al Sadd et le Barça, ndlr). Ils connaissent ma position", a déclaré l’ancien maître à jouer du Barça ce mercredi au micro de TV3, dans des propos rapportés par AS et Sport. Celui qui espère être "bientôt" fixé sur l'issue des négociations a confirmé qu’il allait dîner avec les dirigeants d’Al Sadd et du Barça pour trouver une solution.

"Je suis très excité à l’idée de rentrer à la maison, j'espère que ça arrivera. Un retour à Barcelone serait spectaculaire, bien sûr, ce serait excitant. (…) Revenir (au Barça) serait une étape passionnante dans ma carrière. On verra si ça arrivera", a ajouté Xavi. En attendant, c’est Sergi Barjuan qui s’est vu confier l’intérim. Il était sur le banc contre Alavés (1-1) en championnat et face au Dynamo Kiev (1-0) en Ligue des champions.