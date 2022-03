Bayern: Bouna Sarr espère "revenir un jour" à l’OM

Dans un entretien à Canal+, le latéral sénégalais Bouna Sarr révèle qu’il espère retrouver l’OM et ses supporters à l'avenir, alors qu’il a quitté le club phocéen pour le Bayern Munich en 2020.

Deux ans et un titre de champion d’Afrique plus tard, Bouna Sarr de retour sur la Canebière? Le latéral bavarois n’a pas caché son envie de revenir à l’OM, alors qu’il bénéficie d’un maigre temps de jeu en Allemagne. Interrogé par Canal+ sur des éventuelles retrouvailles avec la Ligue 1, l’international sénégalais a répondu que "l’idéal, ce serait à Marseille".

"Mine de rien, cinq ans c'est énorme dans une carrière"

"Tout le monde sait autour de moi l’amour que j’ai pour Marseille, a-t-il argumenté. J’aimerais forcément y revenir un jour, je ne sais pas quand. Ça sera toujours avec plaisir. Je suis resté cinq ans. Mine de rien, cinq ans c’est énorme dans une carrière. Je pense que c’est là-bas que je suis surtout accompli en tant que joueur mais en tant qu’homme avant tout, avec des très bons rapports avec les supporters marseillais. Je les aime comme ils m’aiment je pense".

Au cours de son passage à l’OM, Bouna Sarr s’est transformé en un solide latéral droit, laissant de côté son poste initial d’ailier. Il a joué pas moins de 181 matchs avec le club olympien avec en point d’orgue une finale de Ligue Europa disputée en 2018 contre l’Atlético de Madrid (0-3). En octobre 2020, il quittait Marseille contre 8 millions à destination du Bayern Munich.

10 titularisations depuis son arrivée

Depuis son arrivée en Allemagne, Sarr a disputé seulement 27 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 petites titularisations, pour un but et 3 passes décisives. Il compte également trois trophées: une Bundesliga, une supercoupe d’Allemagne et une Coupe du monde des clubs. Mais dans un club et un secteur complètement bouché, il pourrait être retenté de retrouver l’amour de ses supporters et du temps de jeu. À 30 ans, le champion d’Afrique n’a plus de temps à perdre.