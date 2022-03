Mercato: l'OM veut rapatrier Gigot de Russie plus tôt que prévu

Recruté cet hiver par l'OM mais prêté au Spartak Moscou jusqu'en juin, Samuel Gigot pourrait résilier son contrat en Russie pour rejoindre le club phocéen plus tôt que prévu.

Samuel Gigot portera-t-il le maillot de l'OM plus tôt que prévu? Transféré en janvier dernier puis prêté dans la foulée au Spartak Moscou, le défenseur pourrait venir en France plus tôt que prévu. Comme annoncé par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, l'OM est en train d'étudier la possibilité que le joueur de 28 ans rejoigne le club phocéen plus tôt que prévu. Des discussions sont en cours avec l'UEFA et Marseille attend de connaître le protocole exact pour la signature de joueurs évoluant en Ukraine ou en Russie.

Entraînement à la Commanderie ?

Mais l’OM devra demander aussi l’autorisation à la DNCG. Ce qui peut compliquer les choses car la situation financière est complexe à Marseille. En revanche, il est possible d’imaginer qu’il vienne dans le sud de la France pour s’entraîner avec l’autorisation du club russe. Peu connu dans l’Hexagone en dehors de sa région natale, l’Avignonnais a quitté très tôt son pays pour s’aguerrir en se frottant à d’autres cultures.

S'il s'est endurci en Belgique, Samuel Gigot s'est révélé en Russie sous les couleurs du Spartak Moscou, où il est incontournable depuis l'été 2018. Joueur rugueux à la mentalité de guerrier, Samuel Gigot s’est imposé comme une valeur sûre en défense centrale. Polyvalent, il est capable de jouer au milieu devant la défense ou dans un couloir. Quelques clubs français (OL, Nice, Lille) s'étaient d'ailleurs renseignés lors des derniers mercatos.