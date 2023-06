Brésil: Neymar, Rodrygo… Les stars de la Seleçao poussent pour la venue d’Ancelotti

Dans une interview au site Bandsports, Neymar s'est prononcé en faveur de l'arrivée de Carlo Ancelotti comme sélectionneur du Brésil. Rodrygo, son équipier, a aussi poussé pour retrouver son actuel entraîneur au Real Madrid en sélection.

L’arrivée attendue de Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil enchante les stars de la sélection. Jeudi, Neymar (31 ans) s’est montré très enthousiaste à l’idée d’être dirigé par l’Italien, dans une interview donnée à Bandsports dans le cadre d’une soirée caritative de son institut pour venir en aide à 3.000 enfants de Praia-Grande-SP.

"Le Brésil aura la possibilité d'avoir un entraîneur étranger, et Ancelotti est un gars qui a tout gagné, a lancé la star du PSG. Alors, il va certainement nous apprendre beaucoup."

La belle déclaration de Rodrygo

L’ancien technicien du PSG est actuellement en poste avec le Real Madrid mais aurait déjà trouvé un accord avec la Fédération brésilienne. Il pourrait ainsi prendre ses fonctions à l’été 2024 à l’issue de de sa dernière année de contrat avec le club espagnol. Ce scénario séduit aussi beaucoup Rodrygo, ailier du Real Madrid où il côtoie déjà l'Italien.

"Je ne peux pas dire grand-chose, parce que je ne sais pas grand-chose non plus, a confié l’attaquant également présent à la soirée caritative organisée par Neymar. Je sais qu'il est le plan A de l'équipe nationale, le président veut compter sur lui et nous, les joueurs, nous le voulons aussi. Pour moi, pour Vini, pour Militão (joueurs de la sélection eu du Real, ndlr)... Nous le connaissons déjà, nous connaissons sa grandeur. L'avoir dans l'équipe sera très important. Mais rien n'est encore confirmé. Nous espérons qu'à la fin de son contrat, il rejoindra l'équipe nationale."

Selon la presse brésilienne, l’officialisation de la nomination d’Ancelotti comme nouveau sélectionneur pourrait intervenir dans les prochains jours. En attendant, Ramon Menezes continuera son intérim sur le banc.