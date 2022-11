Cristiano Ronaldo: Manchester City étonné par des propos de CR7 sur son transfert avorté

Selon un journaliste du Daily Mail, Manchester City est surpris que Cristiano Ronaldo ait déclaré avoir choisi de ne pas rejoindre l'équipe de Pep Guardiola durant l'été 2021. Selon le club, la décision de ne pas conclure le transfert ne vient pas du joueur.

Dans son interview-vérité accordée au journaliste Piers Morgan, Cristiano Ronaldo en a profité pour rappeler qu'il était "tout proche de Manchester City" avant de signer à Manchester United à la toute fin du mercato estival 2021. "J’étais assez surpris, car ils me voulaient réellement. Mais finalement, j’ai refusé", a notamment déclaré l'attaquant portugais de 37 ans. Mais le son de cloche est différent au sein de Manchester City.

Selon un journaliste du Daily Mail, les propos de Cristiano Ronaldo ont suscité de l'étonnement à Manchester City, où il se dit que c'est plutôt le club qui a choisi de ne pas conclure positivement la négociation. Les décideurs auraient estimé, comme Thomas Tuchel à Chelsea cet été, que la venue de CR7 aurait perturbé le vestiaire.

>> Toutes les informations sur le mercato en direct sur RMC Sport

"Rien n'a changé"

En conflit ouvert avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a expliqué dans cette interview qu'il avait finalement choisi de retourner chez les Red Devils "par respect pour Sir Alex Ferguson".

"Depuis que Sir Alex est parti, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Rien n'a changé", a toutefois déploré Cristiano Ronaldo. "Je veux le meilleur pour ce club, c'est pour cela que je suis venu à Manchester United. Mais il y a des éléments internes qui ne nous aident pas à atteindre le top niveau de City, de Liverpool et même d'Arsenal. (...) Un club de cette dimension devrait pourtant être tout en haut de la hiérarchie et il ne l'est malheureusement pas."

Manchester United occupe actuellement la 5e place de la Premier League, à 11 points du leader Arsenal.