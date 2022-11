Portugal: Bruno Fernandes ironise sur sa poignée de mains avec Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes, milieu de terrain de Manchester United et du Portugal, a ironisé de l’interprétation de sa poignée de mains visiblement très fraiche avec Cristiano Ronaldo, lors de leurs retrouvailles en sélection lundi. Un geste qui intervient après la parution de plusieurs extraits de l'interview vérité du quintuple Ballon d'or.

Une story Instagram comme manière de démentir une possible brouille avec Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes a réagi sur ses réseaux sociaux au buzz provoqué par sa poignée de mains très fraiche adressée à son coéquipier à Manchester United, lundi lors de leurs retrouvailles avec la sélection portugaise à quelques jours du début de la Coupe du monde.

La scène, diffusée dans une vidéo de la Fédération portugaise de football, a été interprétée comme une réaction agacée de Fernandes contre son équipier après les premiers extraits d’une interview virulente de CR7 contre Manchester United et Erik ten Hag, son manager.

Mardi, Joao Mario, milieu de terrain, avait donné son explication sur cette poignée de main en jouant la carte de la blague entre les deux hommes: "J’avais le bonheur d’être dans le vestiaire à ce moment-là et j’ai vu les images, a confié le milieu du Benfica Lisbonne. C’est drôle, parce que parfois ça peut être sujet à interprétation. C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver (au stage de la Seleção, ndlr) et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau."

Le milieu de terrain a insisté sur la bonne ambiance dans le groupe avant le premier match des Portugais au Mondial contre le Ghana (24 novembre, 17h). "Je peux comprendre que les images puissent être sujettes à interprétation mais c’est ce qui s’est passé, promet-il. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu’ils ont une très bonne relation parce qu’ils jouent ensemble, et parce je les ai déjà vu et je l’ai constaté encore durant toute la journée d’hier (lundi). Vous avez vu un petit extrait de ce qui s’est passé mais il n’y a aucun problème entre eux."

"Oh Joao, là tu gâches la une des journaux!"

Bruno Fernandes a partagé la déclaration de Joao Mario sur Instagram pour réagir à la polémique. "Oh Joao, là tu gâches les unes des journaux!", a écrit le milieu de terrain en forme de démenti.

Selon plusieurs médias anglais, le vestiaire de Manchester United a pourtant très mal vécu les vives critiques de Ronaldo contre le club. Après la diffusion de nombreux extraits, l’intégralité de l’interview sera diffusée ce mercredi et jeudi sur la chaîne Youtube du journaliste anglais Piers Morgan, à qui il a accordé cet entretien au vitriol.